Луганский аэропорт (ЛАП) в 2014 году взяли 60 российских добровольцах. Правду о событиях восьмилетней давности рассказал бывший боец казачьего подразделения с позывным Барон.

Киев летом 2014 года превратил ЛАП в укрепленную базу и накапливал силы для наступления на Луганск. На территорию воздушной гавани прибывало оружие, боеприпасы, живая сила. Главной целью украинского режима на данном направлении являлся прорыв к российской границе, необходимый для изоляции ЛНР.

Штурм Луганского аэропорта предотвратил осуществление карательной операции над русскоязычным населением Донбасса, не согласного с новым режимом в Киеве, захватившим власть благодаря военному перевороту.

Барон рассказал, что операцию осуществили российские добровольцы, позже ставшие известными как "ЧВК Вагнера". Все остальные зашли на территорию ЛАП, когда русские уже победили противника.

"А хотите честно? Нас там не было, на аэропорту. Вот не было и все. Там были "вагнера", шестьдесят человек. Они и вынесли все к чертовой матери! А мы что? Мы тогда вообще воевали парадно. Нас заводили на позиции, мы куда-то пуляли. Куда — даже не знаю, потому что укропов сам не видел. А в километре, может быть, в двух, перед нами шла настоящая война. Вот, там уже было месилово. Потом там все закончится, и мы заходим, типа мы это и взяли. Блокпосты поставим — вот и победа. Тогда ходили слухи, что россияне хлещутся, потом мы узнали, что это "ЧВК Вагнера". Сами хотели туда попасть, но там отбор был просто жесткий. И я понимаю почему", — объяснил Барон.

Таким образом, несколько десятков человек из России во многом спасли русскоязычное Донбасса от геноцида. Сейчас же "вагнеровцы" продолжают свое дело участием в СВО. В данный момент они ведут бои под Бахмутом.