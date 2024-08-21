Трамп сообщил о готовности взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что, вполне вероятно, рассмотрит кандидатуру сына Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего на пост в исполнительном офисе президента Штатов. Однако он это сделает в том случае, если американский юрист Роберт Фрэнсис Кеннеди покинет гонку и начнёт оказывать поддержку бывшему американскому лидеру. Об этом Трамп информировал телевизионный канал CNN.

Не так давно американский юрист и напарница Роберта Ф. Кеннеди-младшего в его независимой президентской кампании 2024 Николь Шанахан информировала, что тот способен отказаться участвовать в процедуре избрания и оказать поддержку 45-ому американского лидеру.

Дональд Трамп решил дать комментарий по поводу этой появившейся информации и заявил телевизионному каналу из США со штаб-квартирой в Атланте, что был бы не против заблаговременно обеспечить себе поддержку со стороны Кеннеди-младшего. Кроме того, бывший американский президент добавил, что всегда ему симпатизировал. Он также сообщил, что в случае победы, вполне вероятно, рассмотрит его на пост в исполнительном офисе президента Штатов.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)