Трамп сообщил о готовности взять в свою администрацию Кеннеди-младшего

45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что, вполне вероятно, рассмотрит кандидатуру сына Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянника 35-го президента США Роберта Кеннеди-младшего на пост в исполнительном офисе президента Штатов. Однако он это сделает в том случае, если американский юрист Роберт Фрэнсис Кеннеди покинет гонку и начнёт оказывать поддержку бывшему американскому лидеру. Об этом Трамп информировал телевизионный канал CNN.
Не так давно американский юрист и напарница Роберта Ф. Кеннеди-младшего в его независимой президентской кампании 2024 Николь Шанахан информировала, что тот способен отказаться участвовать в процедуре избрания и оказать поддержку 45-ому американского лидеру.
Дональд Трамп решил дать комментарий по поводу этой появившейся информации и заявил телевизионному каналу из США со штаб-квартирой в Атланте, что был бы не против заблаговременно обеспечить себе поддержку со стороны Кеннеди-младшего. Кроме того, бывший американский президент добавил, что всегда ему симпатизировал. Он также сообщил, что в случае победы, вполне вероятно, рассмотрит его на пост в исполнительном офисе президента Штатов.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Переговорщики Израиля раскритиковали позицию Нетаньяху по Газе
Израильские официальные лица, участвующие в переговорах с ХАМАС по ситуации в анклаве Газы, выразили обеспокоенность из-за заявлений премьера Биньямина Нетаньяху. По их мнению, его высказывания о Филадельфийском коридоре и "Нецарим" могут саботировать переговорный процесс.
Советник Трампа Хьюз заявил об обсуждении контроля вооружений с РФ
Советник Дональда Трампа Брайан Хьюз сообщил, что политик может обсудить с Москвой контроль над вооружениями, если он победит. Условиями контактов также станут усиление позиций Америки и создание новой противоракетной обороны.
Юлия Барановская опубликовала фото с тремя детьми: "Старший сын — копия папаша"
Телеведущая Юлия Барановская поделилась милым семейным контентом.
Техноблогер Петухов: цены на iPhone 16 в России ожидаются на уровне прошлого года
Техноблогер Wylsacom Валентин Петухов поделился своими ожиданиями о выходе iPhone 16 в России. Ожидается, что презентация новинок от Apple состоится 10 сентября, и уже 20 сентября устройства могут появиться на российском рынке благодаря параллельному импорту и серому рынку.