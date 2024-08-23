Трамп: победа Харрис на выборах втянет мир в третью мировую с применением ЯО

45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп осмеял заявление 49-ого вице-президента Камалы Харрис "не подстраиваться под тиранов". Сделал он это в социальной сети Truth Social.

В ходе съезда демократов в крупнейшем мегаполисе штата Иллинойс, располагающегося вдоль побережья озера Мичиган — Чикаго — американский политический деятель заявила, что не намерена подстраиваться под диктаторов, приведя в качестве примера главу Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, которые поддерживают 45-ого американского лидера Трампа.

Кандидат от Республиканской партии, в свою очередь, сообщил, что США не ждёт никакого будущего с таким человеком, как Камала Харрис. Он аргументировал это тем, что 49-ый вице-президент приведёт в третьей мировой. Он также добавил, что мировые диктаторы ни за что не проявят к ней уважения.

Бывший президент США Трамп приписывает в собственные достижения хорошие взаимоотношения с главами Российской Федерации, Китайской Народно-Демократической Республики и Китая.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)