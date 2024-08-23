45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подверг критике программную речь Камалы Харрис, которая не затронула темы, находящиеся, как он считает, на сегодняшний день на повестке дня. Об этом он информировал в социальной сети Truth Social.

Не так давно американский государственный и политический деятель Харрис, которая является 49-ым вице-президентом Соединённых Штатов Америки, выступила на съезде демократов в крупнейшем мегаполисе штата Иллинойс — Чикаго, во время которого формально согласилась принять участие в гонке.

Позже бывший американский лидер подверг её выступление критике в социальных сетях. Трамп акцентировал внимание на том, что Харрис не подняла вопрос о фрекинге, области хозяйства, охватывающей энергетические ресурсы. Кандидатка от Демпартии ничего не сказала по поводу Китайской Народной Республики, Российской Федерации и Украины. По его мнению, в её речи не затрагивалась основная повестка дня и некоторые события, уничтожающие Соединённые Штаты. Дональд Трамп также уделил внимание 60 миллионам американцев, которые существуют в бедности и которые не были упомянуты Харрис.

Некоторое время назад журналист агентства зафиксировал, что 49-ый вице-президент в ходе своей сорокаминутной речи уделила лишь минуту на украинский конфликт.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)