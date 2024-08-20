Трамп сделал заявление о госперевороте

45-ый глава США Дональд Трамп заявил, что члены Демпартии привели к государственному перевороту по причине неспособности нынешнего американского лидера Джо Байдена составить ему конкуренцию на предстоящих этой осенью выборах. Такое мнение он высказал в социальной сети Truth Social.
В социальной сети, которая была разработана организацией Trump Media & Technology Group, член Республиканской партии Соединённых Штатов Америки заявил, что демократы в первый раз в истории организовали в стране государственный переворот.
Он также акцентировал внимание на необычной ситуации на президентских выборах, имея в виду, что он будет первым человеком за всё время в Штатах, кто был вынужден одержать победу сразу над двумя кандидатами. Однако, как уже много раз приводили его слова средства массовой информации, он придерживается мнения, что 49-ый вице-президент Камала Харрис станет более лёгким для него противником, чем действующий американский лидер.
В своём сообщении в социальных сетях бывший глава Соединённых Штатов подытожил, что демократы являются угрозой для демократии.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Ренхап: военный КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны
Солдат вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики перешёл в Республику Корею через границу на востоке государства. Об этом информирует крупнейшее агентство Южной Кореи Ренхап.
WSJ: глава политбюро ХАМАС Синвар считает переговоры по Газе блефом
Лидер палестинской организации ХАМАС и один из основателей её военного крыла Яхья Синвар придерживается мнения, что новый раунд переговоров по окончанию боевых действий в Газе – это не более чем "блеф", посредством которого Израиль намеревается получить для себя больше времени для осуществления военной кампании. Об этом информирует деловая газета Соединённых Штатов Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Юрий Лоза прокомментировал новость о смерти Алена Делона
Певец Юрий Лоза не прошёл мимо печальной новости о кончине звезды французского кинематографа Алена Делона.
Бизнес-зал Horizon в Домодедово ограничил доступ для премиальных клиентов банков
В аэропорту Домодедово бизнес-зал Horizon ввел ограничения на бесплатное посещение для клиентов банков с премиальными пакетами услуг. Теперь такие клиенты могут попасть в зал бесплатно только в определенные часы: с 06:00 до 08:00, с 13:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00.