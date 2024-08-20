Трамп сделал заявление о госперевороте

45-ый глава США Дональд Трамп заявил, что члены Демпартии привели к государственному перевороту по причине неспособности нынешнего американского лидера Джо Байдена составить ему конкуренцию на предстоящих этой осенью выборах. Такое мнение он высказал в социальной сети Truth Social.

В социальной сети, которая была разработана организацией Trump Media & Technology Group, член Республиканской партии Соединённых Штатов Америки заявил, что демократы в первый раз в истории организовали в стране государственный переворот.

Он также акцентировал внимание на необычной ситуации на президентских выборах, имея в виду, что он будет первым человеком за всё время в Штатах, кто был вынужден одержать победу сразу над двумя кандидатами. Однако, как уже много раз приводили его слова средства массовой информации, он придерживается мнения, что 49-ый вице-президент Камала Харрис станет более лёгким для него противником, чем действующий американский лидер.

В своём сообщении в социальных сетях бывший глава Соединённых Штатов подытожил, что демократы являются угрозой для демократии.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)