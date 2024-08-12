СМИ: Трамп может заручиться поддержкой рекордного числа евреев

45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп вполне способен заблаговременно обеспечить себе поддержку рекордного количества американских евреев на выборах президента, которые должны состояться уже этой осенью. Об этом информирует американская таблоидная газета New York Post со ссылкой на эксперта по сбору данных Джона Маклафлина.

Как было заявлено изданию, у бывшего лидера Соединённых Штатов есть возможность заполучить значительную часть голосов со стороны граждан США еврейской национальности. В газете аргументировали увеличивающуюся поддержку республиканцев неприязнью участников избирательного процесса к всё большей нетерпимости, выражающейся во враждебном отношении к евреям как к этнической или религиозной группе, и к агрессивному настрою крайне левых членов Демократической партии по отношению к Израилю.

Помимо этого, американское издание предоставило информацию, согласно которой примерно 70% евреев отдают свои голоса за демократов, а оставшиеся голоса идут Республиканской партии. Джон Маклафлин предположил, что в 2024 поддержка 45-ого президента Соединённых Штатов увеличится в определённых штатах, в особенности в некоторых частях крупнейшего города США — Нью-Йорка, где на сегодняшний день располагаются большие общины евреев.

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