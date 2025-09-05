Почему синяки у пожилых людей появляются даже без удара

Внимание к внешнему виду американского лидера Дональда Трампа в последние недели усилилось после того, как на его теле заметили синяки, которые он старательно скрывает. Медики считают, что подобные проявления могут указывать на проблемы со здоровьем, прежде всего связанные с сердечно-сосудистой системой.

Возможные причины появления синяков

По словам врача-невролога, гериатра и нейрофизиолога Валерия Новоселова, такие изменения могут быть связаны с атеросклерозом. В этом случае пациенту нередко назначают антикоагулянтную или антитромботическую терапию.

"Возможно, Трамп принимает какую-то антикоагуляционную или антитромботическую терапию, что является профилактикой тромбоза сосудов, связанным с заболеванием атеросклероза, иногда его еще называют атеротромбоз. Чем человек старше, тем проблема сердечно-сосудистых катастроф становится больше", — пояснил врач Валерий Новоселов.

Подобные препараты снижают риск тромбозов, но при этом повышают вероятность появления гематом даже при незначительном воздействии.

Роль возраста и нагрузок

Специалист отметил, что возраст также играет немаловажную роль. Сосуды у пожилых людей становятся более хрупкими, поэтому даже минимальные повреждения могут оборачиваться крупными синяками.

"Если мы с вами ударимся, то у нас может не быть синяка или он будет малозаметен, а у него вплоть до того, что рукопожатие приводит к синякам", — уточнил Валерий Новоселов.

Таким образом, появление синяков у Трампа не обязательно говорит о критическом заболевании, но может отражать естественные процессы старения организма в сочетании с медикаментозной терапией.

Слухи вокруг состояния здоровья

Вопрос здоровья политика активно обсуждается и в СМИ, и в соцсетях. Поводом для недавних слухов о его возможном исчезновении и даже смерти стало появление в обществе с заметной гематомой, замаскированной тональным кремом. Эти разговоры усилили внимание к каждой новой детали во внешности Трампа.

Несмотря на многочисленные домыслы, эксперты напоминают, что появление синяков в пожилом возрасте часто связано с естественными физиологическими изменениями, и делать окончательные выводы без медицинского заключения не стоит.