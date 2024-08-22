45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, если одержит победу на 60-ых в истории государства выборах, приложит усилия для того, что положить конец конфликту на Украине. Сделать он это планирует посредством уступок Российской Федерации. Об этом информировал агентство РИА Новости сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джейми Раскин.

В ходе съезда демократов в третьем по численности населения городе в США — Чикаго американскому политическому деятелю был задан вопрос журналистом российского информационного агентства, намерен ли бывший американский лидер, если одержит победу на предстоящей осенней процедуре избрания, приложить усилия к завершению вооружённого конфликта на Украине. Кроме того, у него спросили, будет ли готов Дональд Трамп пойти на уступки Российской Федерации. На данные два вопроса Джейми Раскин ответил положительно. Он выразил уверенность в том, что именно так и поступит 45-ый президент Соединённых Штатов в случае победы.

Он также напомнил, что американский предприниматель и политик-республиканец Джей-Ди Вэнс уже сообщал о намерениях "не дать ни гроша" Украине. По мнению Джейми Раскина, бывший американский лидер старается подражать автократам всего мира, к которым Раскин отнёс в том числе главу Российской Федерации Владимира Путина, лидера Китайской Народно-Демократической Республики Кин Чен Ына, а также венгерского государственного и политического деятеля Виктора Орбана, который занимает пост премьер-министра Венгрии.

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