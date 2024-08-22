Клинтон на съезде демократов публично осмеял Трампа

Американский государственный и политический деятель Билл Клинтон, который ранее был 42-й президентом США от Демпартии, высмеял у всех на глазах 45-ого американского лидера Дональда Трампа за фразу о том, что при его исполнительном офисе государство пользовалось уважением Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Как сообщается, демократ осмеял 45-ого главу Соединённых Штатов во время съезда демократов в третьем по численности населения городе в Штатах — Чикаго. По его словам, он пришёл в шок во время телевизионных дебатов в тот момент, когда Трамп заявил, что никто так не проявляет уважения к США, как это было в его президентский срок, приводя в качестве примера Российскую Федерацию и Северную Корею. Билла Клинтона невероятно поразило, что такие слова были сказаны, ко всему прочему, с серьёзным выражением лица. 42-ой президент Штатов добавил, что Трамп весьма хороший актёр.
По мнению политического деятеля, было бы более предпочтительно, чтобы Соединённые Штаты пользовались уважением тех государств, которые заявляют его в наши дни. Речь Билла Клинтона была встречена присутствующими американцами одобрительными хлопками в ладоши и хохотом.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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