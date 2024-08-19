Целью покушения на 45-ого главу Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа было продление конфликта на Украине. Об этом российское агентство РИА Новости информировал турецкий аналитик Орчун Гёктюрк.

Не так давно во время митинга в одном из штатов на Северо-Востоке США находящийся на крыше неподалёку от бывшего главы Штатов стрелок выстрелил в Дональда Трампа. В итоге 45-ый американский лидер был ранен в ухо, а подозреваемый был ликвидирован спецслужбой Соединённых Штатов Америки.

Как сообщил аналитик из Турецкой Республики, в текущем году, вероятно, начнут прокладывать путь к окончанию вооружённого конфликта на Украине. Он добавил, что в этом ещё нет абсолютной уверенности, но ключевую роль будут играть 60-ые выборы главы США, которые должны пройти уже этой осенью. После посягательства на жизнь бывшего американского лидера членам Республиканской партии также было отправлено сообщение. В послании было сказано: "Мы покушаемся на вашу жизнь в ответ на возможный умеренный подход к России". Таким образом, объясняет Орчун Гёктюрк, можно заметить наращивание угроз со стороны "глубинного государства" Соединённых Штатов Америки. Из этого можно сделать вывод, что это, вполне вероятно, способно сделать вооружённый конфликт более длительным.

Кроме того, турецкий аналитик выразил уверенность в том, что для Украины абсолютно пропала возможность продолжать боевые действия, задействуя исключительно собственные силы. По мнению Орчуна Гёктюрка, основной вопрос, который действительно стоит задать, — это насколько долго Соединённые Штаты и Организация Североатлантического договора, которые разжигают конфликт, будут продолжать это делать.

Он отметил, что граждане Украины выстраиваются в очередь, чтобы выехать из государства. Их насильно призывают служить, и все необходимые для этого ресурсы обеспечиваются не Украиной, а Штатами и международной военно-политической организацией НАТО. Вооружённый конфликт, поддерживаемый США, — несправедливый, подытожил аналитик.

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