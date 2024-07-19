45-ый глава США Дональд Трамп считает, что РФ начала специальную военную операцию, заметив слабость государственной структуры, подчиняющейся непосредственно президенту Штатов. Об этом он заявил на национальном съезде республиканцев, информирует РИА Новости.

Экс-президент Соединённых Штатов Америки заявил, что Российская Федерация заметила, что исполнительная власть во главе с президентом малокомпетентны. По мнению 45-ого президента Штатов, причиной начала специальной военной операции стал вывод армии США из Афганистана.

Не так давно на одном из мероприятий Дональд Трамп уверил, что в случае, если он одержит победу на предстоящих ноябрьских выборах и станет 47-ым главой США, то он покончит со всеми конфликтами в мире, началу которым поспособствовала администрация действующего президента Штатов. Он также добавил, что украинский конфликт тоже будет окончен.

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