Западные государства намерены убеждать столицу и крупнейший по населению город Украины в том, что надо прекратить вооружённый конфликт даже в случае, если 45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не сможет одержать победу на предстоящих осенних выборах. Об этом информирует международное деловое издание Financial Times.

Автор материала, который был опубликован в британской газете, полагает, что столица и крупнейший по населению город Украины прекрасно понимает, что на него будут оказывать мощное воздействие для того, чтобы прекратить конфликт. Причём отмечается, что давление будет происходить со стороны западных государств даже в том случае, если бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не одержит победу на ноябрьских выборах президента.

Кроме того, в материале сказано, что, невзирая на желание западных стран, чтобы Киев заполучил выгодные позиции для переговоров с Российской Федерацией, союзники всё равно не особо ведут какие-либо имеющие большую важность обсуждения по поводу вариантов военной помощи государству в Восточной и Центральной Европе.

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