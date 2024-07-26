Если 45-ый глава Соединённых Штатов Дональд Трамп сможет одержать победу на 60-ых выборах президента в истории государства, то есть вероятность, что он создаст программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов. Об этом сказано в публикации бывшего американского государственного секретаря Майка Помпео и лоббиста и политического комментатора CNN Дэвида Урбана для делового издания Wall Street Journal.
В статье сообщается, какой план по Украине может стать удачным. Во-первых, предлагается ввести очередные санкции, направленные против Российской Федерации. Кроме того, авторы советуют укрепить и усовершенствовать военно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки. В газете также говориться, что необходимо восстановить военно-политический альянс государств НАТО. В успешный план также входит создание программы "ленд-лиза" для Украины в размере 500 миллиардов долларов. Взамен оказанию давления в виде новых счетов на физические лица и организации, на которые законодательством возложена обязанность уплачивать налоги, предлагают дать возможность Украине взять взаймы столько, сколько ей потребуется для приобретения оружия Штатов для борьбы с Российской Федерацией, считают авторы. Завершает план двух американцев возможность для Украины приобретать и использовать американское оружие без каких-либо ограничений.
Помимо этого, сообщается о вероятности налаживания экс-главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом отношений с Саудовской Аравией и Израилем.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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