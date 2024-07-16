Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что если экс-президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, то он может моментально выступить в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта, сильно настораживают и тревожат лидеров Запада. Об этом информировал в своих социальных сетях журналист и бизнесмен из Ирландии Чей Боуз.

В публикации ирландец написал, прикрепив посвященную заявлению Виктора Орбана фотографию, что для международного экономико-политического объединения ЕС и Соединённых Штатов Америки, которые на данный момент пользуются столкновением на Украине, чтобы отвести внимание общественности от собственных внутренних неудач, новости про Трампа стали устрашающими.

Виктор Орбан в своём обращении к бельгийскому и европейскому государственному и политическому деятелю, а также главе Евросовета Шарлю Мишелю по окончании беседы с 45-ым президентом США Дональдом Трампом сообщил, что в случае его победы на 60-ых президентских выборах в истории страны тот моментально выступит в поддержку мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее политик-республиканец и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс сообщил американскому информационному каналу Fox New, что если бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, то он проведёт переговоры с Российской Федерацией и Украиной для прекращения конфликта.

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