45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп уверяет, что РФ и КНР испытывали перед ним страх. Трансляцию национального съезда Республиканской партии осуществлял The Sunday Times.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика испытывали страх перед экс-президентом США, сообщил Дональд Трамп. Более того, его боялись не только эти два государства, а абсолютно все, ссылаясь на собственные воспоминания о речи Виктора Орбана, напоминает 45-ый глава Штатов. Дональд Трамп добавил, что всё было хорошо и везде царил мир, а теперь всё разрушается.

Не так давно кандидат в президенты Штатов Дональд Трамп уверял, что в случае его победы на 60-ых президентских выборах в истории страны он сделает всё, чтобы закончить все существующие международные конфликты, которые были созданы из-за государственного органа, обеспечивающего деятельность Джо Байдена. Он также добавил, что речь идёт и о завершении конфликта на Украине.

Экс-глава официальной резиденции президента США заявил на телевизионных дебатах, которые проходили в конце прошлого месяца, что он сможет достичь урегулирования конфликта на Украине ещё до своего вероятного избрания на новый президентский срок в ноябре и принесения присяги, которая должна состояться в конце января следующего года. Он также сообщил, что украинского конфликта не случилось бы, если бы в столице России уважительно относились к главе Штатов.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)