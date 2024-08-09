Трамп сообщил о крупном провале США из-за РФ

Соединённые Штаты Америки сделали ошибку, когда дали возможность РФ и КНР объединить силы. Такое мнение высказал на одном из мероприятий для средств массовой информации во Флориде 45-ый глава Штатов Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, Соединённые Штаты Америки дали возможность Российской Федерации и Китайской Народной Республике осуществить невероятное, а, то есть объединить свои силы. Как считает экс-глава, случилось это всё изначально при американском государственном и политическом деятеле Барак Обаме, который на тот момент занимал пост 44-ого президента США. Однако позже это продолжилось и при действующем лидере Соединённых Штатов Америки Джо Байдене, который совершенно не понимал, что делает, сообщил Трамп. Он добавил, что действия двух бывших президентов привели к тому, что теперь Россия и Китай сплотились. Он подчеркнул, что тот факт, что этому дали возможность случиться, абсолютно немыслимо.

В прошлом месяце китайский дипломат и государственный деятель Ван И, который на сегодняшний день занимает пост министра иностранных дел КНР, сообщил, что во взаимоотношениях между столицами Российской Федерации и Китайской Народной Республики можно увидеть стабильность, обоюдное доверие и перспективы на будущее.

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