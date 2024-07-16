ФБР и DHS Соединённых Штатов Америки встревожены вероятными актами мести за недавнее нападение на 45-ого президента США Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Об этом информирует американская медиа-организация Politico со ссылкой на документацию, размещённую службами.

Федеральное бюро расследований и федеральное исполнительное ведомство DHS Соединённых Штатов Америки встревожены из-за возможности нового нападения на экс-президента Дональда Трампа или кого-либо ещё. Они также волнуются по поводу возможного акта мести за недавнее нападение на 45-ого президента США.

Службы не сообщили о конкретных гражданах, которые находятся в зоне риска. Однако уточняется, что в первую очередь в опасности находятся те лица, которые как-либо задействованы в предстоящих ноябрьских выборах.

В прошлые выходные бывший глава Соединённых Штатов Америки прекратил своё выступление на митинге, который проходил в штате Пенсильвания на Северо-Востоке США, по причине начавшейся стрельбы. Как потом выяснилось, имя преступника — Томас Мэтью Крукс, который проживал в том самом штате, где проходило мероприятие. Парень разместился на крыше неподалёку от Дональда Трампа, после чего открыл огонь по сцене. В итоге Томас Мэтью Крукс попал по уху экс-президента, после чего его устранила спецслужба Соединённых Штатов Америки.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)