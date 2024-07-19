45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что государство намерено возвратить заложников из Газы. Кроме того, он предупредил, что это необходимо сделать до того, как граждане изберут его на новый президентский срок в ноябре этого года, а в случае невыполнения его желания придётся заплатить "очень высокую цену". Об этом информирует РИА Новости.
На национальном съезде Республиканской партии экс-президент Соединённых Штатов Америки заявил, что необходимо возвратить заложников из города в Государстве Палестина до того, как он будет избран 47-ым президентом США в ноябре этого года. В случае, если это не будет сделано, они будут вынуждены "заплатить очень большую цену".
Однако в своём заявлении 45-ый президент Соединённых Штатов Америки не уточнил, кто именно будет обязан платить эту большую, по его словам, цену.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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