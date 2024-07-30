45-ый глава Штатов Дональд Трамп сообщил, что он способен принять участие в новых дебатах в каком угодно виде с членом Демпартии Камалой Харрис. Об этом он информировал Fox News.
Трамп сообщил, что не выступает против дебатов в каком там ни было виде с новой кандидаткой на пост главы государства, членом Демпартии и 49-ым вице-президентом Штатов Камалой Харрис.
Когда в адрес Трампа поступил вопрос, готов ли он пообещать, что дебаты состоятся, тот ответил положительно. Он также заявил, что Камала Харрис для него ещё легче противник, чем нынешний лидер Штатов Джо Байден.
Недавно Джо Байден заявил об отказе продолжать участвовать в предстоящих осенних выборах. Камала Харрис, узнав об этом, выдвинула свою кандидатуру. Действующий лидер Штатов положительно высказался о новой кандидатке.
Не так давно политик-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что миграционная политика новой кандидатки на пост главы США, которая нацелена на большой приём мигрантов, направлен против Америки, является враждебным для американцев и Соединённых Штатов Америки.
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