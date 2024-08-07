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Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты
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Штаб Трампа ликует из-за выбора вице-президента от демократов

Daily Mail: штаб Трампа рад выбору Уолца кандидатом в вице-президенты

Предвыборный штаб бывшего главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа считает, что им улыбнулась невероятная удача, поскольку член Демократической партии США, 49-й вице-президент США Камала Харрис сделала выбор в пользу губернатора штата Миннесота Тима Уолца, чтобы тот стал вице-президентом. Об этом информирует британская газета-таблоид Daily Mail.

Газета сообщает, что сотрудники 45-ого президента США возликовали после того, как услышали новость о сделанном Харрис выборе. Ранее они испытывали страх, что место вице-президента займёт политик-демократ, адвокат, генеральный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро.

Источник, который находится в близком кругу штаба экс-президента, заявил, что вместо того, чтобы сделать выбор в пользу человека, обладающего настоящей харизмой и должным опытом, 49-й вице-президент США пошла на уступки движению ХАМАС и приняла решение в пользу ординарного человека, который выступал в поддержку весьма либеральных мер и "у которого история близости к Китаю". Источник также добавил, что, по его мнению, американский политический деятель Уолц, если его рассматривать как напарника Харрис, не способен что-либо ей предложить.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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