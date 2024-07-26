В предвыборном штабе 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа сообщили, что приступят к установлению условий проведения новых дебатов исключительно тогда, когда в Демократической партии признают кого-то кандидатом на ноябрьские выборы. Об этом штаб информировал на своём официальном сайте, пишет РИА Новости.
49-й вице-президент США Камала Харрис на данный момент является наиболее возможным кандидатом на пост главы Соединённых Штатов Америки от Демократической партии. На днях она сообщила, что готова принять участие в дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, который находиться в Республиканской партии. Камала Харрис выбрала для проведения этого мероприятия 10 сентября, а также предъявила обвинения Трампу из-за того, что он пошёл на попятную.
На официальном сайте штаба экс-главы Штатов сообщается, что-то, как будут проходить новые дебаты, будет известно исключительно тогда, когда Демократическая партия утвердит своего кандидата.
Известно, что в штабе бывшего президента не уверены в том, что в итоге Камала Харрис будет выбрана в качестве кандидата. По их мнению, в партии демократов на данный момент просто ожидают кого-то получше.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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