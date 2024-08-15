Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев

Американский политический деятель Тим Уолц, который на данный момент занимает пост губернатора штата Миннесота, а также является кандидатом в вице-президенты Штатов от Демпартии, выразил готовность к дебатам со своим соперником, предпринимателем и политиком-республиканцем Джей-Ди Вэнсом. Об этом он сообщил в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.
"Увидимся 1 октября, Джей-Ди", — опубликовал политик, представляющий Демпартию.
Таким образом, он дал ответ на один из постов пресс-службы новостного отдела телерадиокомпании Соединённых Штатов Америки CBS, который ранее выдвинул предложения с четырьмя датами для проведения данного мероприятия.
Как известно, 60-ые выборы в Соединённых Штатах Америки должны состояться в конце осени этого года. Со стороны республиканцев в процедуре избрания будет участвовать 45-ый американский лидер Дональд Трамп, с которым был утверждён сенатор от штата на востоке Среднего Запада Соединённых Штатов Америки Джей-Ди Вэнс. От Демпартии американцем будет представлена 49-ый вице-президент Камала Харрис.
Фото: Flickr / Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan (Creative Commons Public Domain Mark 1.0)
Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"
Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину
Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.
Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций
IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.