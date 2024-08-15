Уолц заявил, что готов к дебатам с оппонентом от республиканцев

Американский политический деятель Тим Уолц, который на данный момент занимает пост губернатора штата Миннесота, а также является кандидатом в вице-президенты Штатов от Демпартии, выразил готовность к дебатам со своим соперником, предпринимателем и политиком-республиканцем Джей-Ди Вэнсом. Об этом он сообщил в социальных сетях, информирует агентство РИА Новости.

"Увидимся 1 октября, Джей-Ди", — опубликовал политик, представляющий Демпартию.

Таким образом, он дал ответ на один из постов пресс-службы новостного отдела телерадиокомпании Соединённых Штатов Америки CBS, который ранее выдвинул предложения с четырьмя датами для проведения данного мероприятия.

Как известно, 60-ые выборы в Соединённых Штатах Америки должны состояться в конце осени этого года. Со стороны республиканцев в процедуре избрания будет участвовать 45-ый американский лидер Дональд Трамп, с которым был утверждён сенатор от штата на востоке Среднего Запада Соединённых Штатов Америки Джей-Ди Вэнс. От Демпартии американцем будет представлена 49-ый вице-президент Камала Харрис.

Фото: Flickr / Office of Governor Tim Walz & Lt. Governor Peggy Flanagan (Creative Commons Public Domain Mark 1.0)