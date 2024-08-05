Экс-советник Обамы назвал ажиотаж вокруг Харрис необоснованным

Американский политический консультант, аналитик и бывший чиновник Белого дома Дэвид Аксельрод придерживается мнения, что появившаяся шумиха членов Демократической партии Штатов вокруг Камалы Харрис, которая недавно выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства, является безосновательной. Такое мнение он высказал телеканалу из США со штаб-квартирой в Атланте Cable News Network.

Как заявил бывший старший советник 44-ого президента Соединённых Штатов Америки Барака Обамы, члены Демпартии создают чересчур много безосновательной шумихи вокруг Харрис. Он аргументировал их действия тем, что некоторое время присутствовало душевное состояние крайней безнадёжности из-за ситуации, которая может произойти на президентских выборах осенью.

Кроме того, Дэвид Аксельрод сообщил, что после того, как 46-ой глава Штатов Джо Байден снял свою кандидатуру с предстоящих выборов, в Демпартии ощутили, что они вполне ещё могут одержать победу. Американский политический консультант заявил, что у Харрис и бывшего главы США Дональда Трампа практически равные шансы, однако на сегодняшний день у второго всё-таки есть преимущество.

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