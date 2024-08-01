45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп напомнил, что новая кандидатка на пост президента Камала Харрис только недавно заявила о том, что является "чернокожей". Ранее она публично говорила только о своих индийских корнях. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации на съезде темнокожих, пишет РИА Новости.

По словам бывшего главы Штатов, он знает 49-ого вице-президента США довольно давно, однако не лично. Он также добавил, что Харрис была индийского происхождения и всегда распространяла именно такую информацию о себе. Однако некоторое время назад она резко решила поменять мнение о себе в глазах общественности. Сам Трамп сообщил, что до конца не знает, какое у члена Демократической партии происхождение. Он также добавил, что уважительно относится как к первой, так и второй группе людей. По его мнению, новая кандидатка на пост президента, наоборот, не проявляет ни малейшего уважения.

45-ый президент Соединённых Штатов Америки акцентировал на том, Харрис только недавно резко начала заявлять о себе по-новому. Трамп утверждает, что в происходящем необходимо разобраться.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)