Трамп заявил о желании видеть Маска своим советником

45-ый глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложит американскому бизнесмену и инвестору Илону Маску место в кабинете президента или же должность советника, если тот одержит победу на осенних выборах. Об этом бывший американский лидер информировал одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Рейтер.
Как сообщил Трамп, если он сможет одержать победу на 60-ых выборах главы Соединённых Штатов Америки, которые должны состояться уже в конце этой осени, то он сделает предложение генеральному директору и архитектору продукта компании Tesla быть его советником или занимать место в кабинете возможного американского лидера. Он также добавил, что это произойдёт в том случае, если предпринимать даст своё согласие.
Кроме того, в беседе с Рейтер Трамп выступил с резкой критикой в сторону американской транснациональной корпорации Google на фоне решения суда в столице Соединённых Штатов о том, что организация умышленно работала как монополист, тем самым не соблюдая антимонопольное законодательство.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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