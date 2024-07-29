Миллиардер из Соединённых Штатов Америки Илон Маск предположил в социальных сетях, что американская транснациональная корпорация Google вмешивается в избирательный процесс в США. Об этом информирует РИА Новости.

Миллиардер, гендир организации SpaceX, архитектор продукта Tesla, основатель The Boring Company, соучредитель Neuralink и OpenAI написал в социальных сетях, что у американской транснациональной корпорации и технологической компании Google стоит блокировка на поисковой запрос 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В доказательство этому предприниматель прикрепил к посту скриншот, на котором можно заметить, что при написании в поисковике "президент Дональд" платформа выдаёт такой результат, как, например, "президент Дональд Дак".

Впоследствии американский миллиардер заявил, что если транснациональная корпорация на самом деле как-либо вмешивается в 60-ые выборы главы в истории Соединённых Штатов Америки, то в скором времени у Google появятся большие проблемы.

Президентские выборы должны пройти в конце этой осени. Изначально Демократическую партию Штатов представлял действующий глава государства Джо Байден. Всё изменилось после того, как он неудачно выступил на телевизионных дебатах, в которых его соперником оказался 45-ый президент США Дональд Трамп. После этого многие демократы настоятельно советовали ему выйти из гонки. Впоследствии Джо Байден снял свою кандидатуру с предстоящих выборов и положительно высказался о Камале Харрис, которая решила побороться за пост президента Штатов.

Фото: Daniel Oberhaus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)