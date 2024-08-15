СМИ: Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху

У 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с израильским государственным и политическим деятелем Биньямином Нетаньяху, который на данный момент занимает пост премьер-министра. Основной темой их разговора стала сделка о завершении боевых действий в Газе. Об этом информировал американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.
Новостной веб-сайт сообщил, что на днях бывший американский лидер провёл разговор по телефону с израильским премьер-министром. Как сообщается, они подняли тему сделки по Газе.
В материале сказано, что 45-ый президент Соединённых Штатов пытался склонить израильского политического деятеля к заключению сделки. Однако исчерпывающая информация по поводу их телефонного разговора отсутствует.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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