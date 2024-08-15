СМИ: Трамп поговорил по телефону с Нетаньяху

Axios: Трамп обсудил с Нетаньяху сделку о прекращении огня в секторе Газа

У 45-ого главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с израильским государственным и политическим деятелем Биньямином Нетаньяху, который на данный момент занимает пост премьер-министра. Основной темой их разговора стала сделка о завершении боевых действий в Газе. Об этом информировал американский новостной веб-сайт Axios со ссылкой на источники.

Новостной веб-сайт сообщил, что на днях бывший американский лидер провёл разговор по телефону с израильским премьер-министром. Как сообщается, они подняли тему сделки по Газе.

В материале сказано, что 45-ый президент Соединённых Штатов пытался склонить израильского политического деятеля к заключению сделки. Однако исчерпывающая информация по поводу их телефонного разговора отсутствует.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)