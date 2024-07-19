45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что если его изберут на новый президентский срок в этом ноябре, то он введёт пошлины на китайские машины в размере 100-200%. Об этом пишет ТАСС.

Экс-президент Штатов заявил во время национального съезда Республиканской партии в городе на севере США — Милуоки, что как только он одержит победу в предстоящих ноябрьских выборах президента государства, он моментально уберёт когда-то принятое государственным органом, обеспечивающим деятельность Джо Байдена, требование, согласно которому почти через 10 лет основная масса продаваемых транспортных средств должны быть с электродвигателем. По мнению бывшего главы Соединённых Штатов Америки, это спасёт автопром США от полного разрушения.

По словам Дональда Трампа, на данный момент в Мексике идёт строительство заводов, уточняя, что возведением занимается Китай, чтобы впоследствии изготовлять и продавать автомобили в Штатах. Экс-глава государства также добавил, что он собирается возвратить автопроизводство в страну. Трамп уверил, что эти заводы будут построены в Штатах, и американцы начнут там работать. Однако если те не согласны, то США введут пошлины в размере 100-200% на каждое транспортное средство, что приведёт к невозможности продажи их на территории Штатов.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)