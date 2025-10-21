Белый дом стучится в Букингемский дворец: Трамп взорвал тишину вопросом о Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания британской прессы — и на этот раз вовсе не из-за дипломатических заявлений. Во время недавнего визита в Великобританию американский лидер, по словам источников, задал королеве Камилле неожиданные вопросы о Меган Маркл.

Эпизод произошёл в Виндзорском замке, где Трамп участвовал в официальных мероприятиях. В какой-то момент президент, как утверждают приближённые к двору инсайдеры, отвёл разговор в сторону от протокольных тем и неожиданно заговорил о супруге принца Гарри.

"Что за слухи о Меган? Что там происходит?", — спросил Трамп у королевы Камиллы, по информации источника.

О подробностях этого разговора рассказал эксперт по британской монархии Том Сайкс, ссылаясь на свой источник, близкий к королевскому окружению. По его словам, президент интересовался не официальной позицией, а внутренними настроениями во дворце — "из первых уст".

Daily Express уточняет, что подобный интерес выглядел неуместным даже для Трампа, который известен своей прямотой и склонностью к провокациям.

Старый конфликт на новом уровне

Любопытство президента к Меган Маркл не возникло на пустом месте. Их заочный конфликт тянется уже несколько лет. Ещё до возвращения Трампа в Белый дом Меган открыто критиковала его политический стиль, называя его "разделяющим". В ответ Трамп не стеснялся выражений и неоднократно высказывался о герцогине Сассекской с презрением.

"Она использовала принца Гарри", — заявлял Трамп, добавляя, что таким поведением Маркл "ранила королеву Елизавету II".

Британские СМИ восприняли это заявление как проявление неуважения к монархии. Тогдашние политические аналитики отмечали, что Трамп, осознанно или нет, вмешался в самую болезненную тему для британского общества — разрыв Гарри и Меган с королевской семьёй.

Новая фаза: Гарри и "проект Оттепель"

По данным Daily Mail, внутри британского истеблишмента сейчас обсуждают идею возвращения принца Гарри в Великобританию. Проект под условным названием "Оттепель" направлен на то, чтобы постепенно восстановить репутацию герцога и герцогини Сассекских.

Журналист Ричард Иден утверждает, что речь идёт о системной PR-кампании, которая должна смягчить отношение общественности к Гарри и Меган и ослабить влияние принца Уильяма, чья популярность в последние годы значительно возросла.

Таблица "Сравнение"

Персона Роль Отношение к монархии Имидж в СМИ Меган Маркл Герцогиня Сассекская Критически независимая Амбициозная, скандальная Дональд Трамп Президент США Прагматичное, иногда вызывающее Эпатажный, прямолинейный Королева Камилла Супруга короля Карла III Традиционно-умеренное Сдержанная, дипломатичная

Зачем Трамп поднял тему Меган

Политические наблюдатели считают, что разговор о Меган мог иметь скрытый подтекст. Для Трампа это удобный способ подчеркнуть своё влияние на мировую повестку и показать, что его интересует не только политика, но и самые обсуждаемые персоналии.

Эксперты не исключают, что президент хотел продемонстрировать осведомлённость и умение "читать между строк" — особенно в вопросах, где официальные лица предпочитают хранить молчание.

С другой стороны, британские журналисты указывают, что Трамп известен тем, что нередко тестирует собеседников на реакцию, задавая им острые или неудобные вопросы. Вероятно, упоминание Меган Маркл было именно таким приёмом.

Как действуют инсайдеры: пошагово

Наблюдают за встречами и фиксируют детали, которые не попадают в пресс-релизы. Передают информацию журналистам через доверенные каналы. Придерживаются баланса между утечкой и сохранением конфиденциальности. Контролируют, как именно новость формулируется в СМИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: задавать неформальные вопросы о членах королевской семьи в официальной обстановке.

Последствие: утечки в прессу, репутационные потери и дипломатические недоразумения.

Альтернатива: следовать протоколу и обсуждать подобные темы только в частном порядке.

А что если…

А что, если королева Камилла действительно ответила президенту? Вряд ли детали подобного разговора когда-либо станут достоянием общественности. Но инсайдеры предполагают, что реакция могла быть сдержанной, без прямых комментариев. В королевской семье традиционно избегают открытых оценок, особенно когда речь идёт о Меган Маркл.

FAQ

Почему президент США заговорил о Меган Маркл?

Он уже давно проявляет интерес к её фигуре — как к медийному символу и объекту споров внутри британского общества.

Как отреагировала королевская семья?

Официальных комментариев не последовало. Букингемский дворец придерживается политики "никаких обсуждений личных тем".

Планирует ли Гарри возвращение?

По данным британских изданий, обсуждаются неформальные сценарии, но окончательное решение за самим принцем.

Мифы и правда

Миф: разговор Трампа и Камиллы был частью протокола.

Правда: это был личный вопрос, не предусмотренный официальной программой.

Миф: президент и герцогиня находятся в дружеских отношениях.

Правда: между ними существует давний антагонизм, усилившийся после выборов 2020 года.

Миф: британская сторона использует утечки ради пиара.

Правда: пресс-служба дворца избегает любых комментариев на тему Гарри и Меган.

Исторический контекст

История отношений между американскими лидерами и британскими монархами всегда была непростой. От Рузвельта до Рейгана, от Обамы до Байдена — каждый визит в Лондон имел свой оттенок. Но Трамп выделяется даже на этом фоне: его манера общения далека от дипломатической, а внимание к личным темам членов королевской семьи превращает официальные приёмы в медийные события.

Меган Маркл, в свою очередь, стала символом перемен в британской монархии — современной, независимой, но противоречивой. Для Трампа она — удобный контраст, позволяющий подчеркнуть различия между американской прямотой и британской сдержанностью.

Два интересных факта