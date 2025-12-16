Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:25

Трамп-младший снова удивляет: кто эта женщина, которая перевернула его жизнь

Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон

Дональд Трамп-младший объявил о своей помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой он начал встречаться в 2024 году. Об этом сообщил сам бизнесмен в социальной сети X, отметив, что его невеста сказала "да". Информацию также подтвердила журналистка Лаура Лумер, опубликовавшая видеофрагмент с парой.

Роман и помолвка

По данным Page Six, отношения между Трампом-младшим и Андерсон завязались после его расставания с экс-невестой, Кимберли Гилфойл, бывшей ведущей на Fox News. Информацию о предложении подтвердили в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, который принадлежит семье Трампа. В клубе Андерсон была замечена с кольцом с крупным бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Личная жизнь и карьера Беттины Андерсон

Беттине Андерсон — 37 лет, родом из Палм-Бич. Она известна не только как модель, но и как соосновательница благотворительной организации The Paradise Fund, которая занимается поддержкой детей и защитой окружающей среды.

Семейная история Трампа-младшего

До своих отношений с Андерсон, Дональд Трамп-младший был женат на модели Ванессе Хейдон с 2015 по 2018 годы. У пары пятеро детей.

