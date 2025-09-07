Тайны древних сардинских гробниц раскрыты: 5000 лет истории в одном месте

На Сардинии археологи обнаружили древние погребальные сооружения domus de janas, известные в народе как "сказочные домики". Эти памятники, созданные в эпоху позднего неолита и энеолита более пяти тысяч лет назад, издавна окружены легендами. В местных преданиях они считались жилищами мифических существ, однако на самом деле выполняли функцию гробниц.

Находки археологов

В общей сложности исследователи выявили семнадцать таких захоронений. Управление археологии Сассари и Нуоро сообщило о множестве ценных находок. Среди них — кирки, пряслице, небольшой топор из зелёного камня, осколки обсидиана и обломки керамических сосудов.

Особый интерес вызвала так называемая "Гробница римских ваз". Это наиболее сложное из обнаруженных сооружений, внутри которого сохранилась расписная стена. Здесь археологи нашли более тридцати керамических изделий римской эпохи: тарелки, светильники и кувшины. Все предметы, по словам специалистов, прекрасно сохранились.

Значение находки

Обнаруженные артефакты демонстрируют, что древние гробницы использовались в разные исторические периоды и продолжали играть важную роль в культуре местных сообществ. Они свидетельствуют о взаимодействии различных эпох — от неолита до Римской империи.

Раскопки на Сардинии помогают глубже понять ритуальные практики древних народов и сохраняют для будущих поколений уникальное наследие острова.

Три интересных факта