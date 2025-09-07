Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археолог в древнем поселении
Археолог в древнем поселении
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:04

Тайны древних сардинских гробниц раскрыты: 5000 лет истории в одном месте

Сардиния: археологи обнаружили важные артефакты в древних гробницах

На Сардинии археологи обнаружили древние погребальные сооружения domus de janas, известные в народе как "сказочные домики". Эти памятники, созданные в эпоху позднего неолита и энеолита более пяти тысяч лет назад, издавна окружены легендами. В местных преданиях они считались жилищами мифических существ, однако на самом деле выполняли функцию гробниц.

Находки археологов

В общей сложности исследователи выявили семнадцать таких захоронений. Управление археологии Сассари и Нуоро сообщило о множестве ценных находок. Среди них — кирки, пряслице, небольшой топор из зелёного камня, осколки обсидиана и обломки керамических сосудов.

Особый интерес вызвала так называемая "Гробница римских ваз". Это наиболее сложное из обнаруженных сооружений, внутри которого сохранилась расписная стена. Здесь археологи нашли более тридцати керамических изделий римской эпохи: тарелки, светильники и кувшины. Все предметы, по словам специалистов, прекрасно сохранились.

Значение находки

Обнаруженные артефакты демонстрируют, что древние гробницы использовались в разные исторические периоды и продолжали играть важную роль в культуре местных сообществ. Они свидетельствуют о взаимодействии различных эпох — от неолита до Римской империи.

Раскопки на Сардинии помогают глубже понять ритуальные практики древних народов и сохраняют для будущих поколений уникальное наследие острова.

Три интересных факта

  1. Название domus de janas переводится с сардинского как "дома фей" или "дома ведьм".
  2. Эти гробницы вырубались вручную в скалах и часто имели несколько камер, соединённых коридорами.
  3. На Сардинии известно более 3500 подобных сооружений, что делает её одним из важнейших археологических центров Средиземноморья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туринская Плащаница: научные исследования раскрывают главную тайну образа сегодня в 6:04

Туринская плащаница: невероятные факты, которые изменят ваше представление о святыне

Узнайте о тайнах Туринской плащаницы! Подлинная реликвия или искусная подделка? Научные исследования и исторические факты о знаменитом полотне.

Читать полностью » Уникальный способ размножения муравья-жнеца Messor ibericus раскрыли ученые Nature сегодня в 5:04

Иберийский муравей ошеломил биологов: королева использует уникальный способ размножения

Ученые раскрыли уникальный способ размножения иберийского муравья-жнеца Messor ibericus. Королева использует клонирование и скрещивание, что ставит вид в особый ряд.

Читать полностью » Учёные из SISSA рассчитали силу самых ранних магнитных полей Вселенной сегодня в 4:46

Неожиданный результат: древний магнетизм Вселенной едва уловим приборами

Новое исследование показало, что древние магнитные поля Вселенной были невероятно слабыми — их сила сопоставима с активностью нейронов мозга.

Читать полностью » NASA: гигантский айсберг A23a разрушился у берегов Южной Георгии сегодня в 3:37

В глубинах океана нашли систему, которая может переписать историю жизни

От тающих айсбергов и карт мозга до телескопа Джеймса Уэбба: главные открытия и тревоги недели в науке, которые меняют наше понимание мира.

Читать полностью » Учёные из Университета Сонгюнгван испытали клеевой пистолет для печати костной ткани на кроликах сегодня в 2:30

Обычный пистолет для клея изменил подход к лечению переломов — такого ещё не было

Учёные испытали необычный клеевой пистолет, который печатает материал, похожий на кость, прямо на перелом. Это может навсегда изменить хирургию.

Читать полностью » В Коста-Рике поймали акулу-няньку ярко-оранжевого цвета с альбинизмом — исследование Marine Biodiversity сегодня в 1:26

Увидели в воде ярко-оранжевое чудовище — необычная находка в Коста-Рике

В Карибском море поймали ярко-оранжевую акулу с белыми глазами. Учёные утверждают, что это первый случай редкой генетической мутации у акулы-няньки.

Читать полностью » Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году сегодня в 0:22

Самолёты станут чище деревьев? В Америке строят завод будущего

Французская технология и американская инициатива обещают перевернуть авиацию: новое топливо не просто снижает выбросы, оно очищает атмосферу.

Читать полностью » Астрономы предлагают существование Девятой планеты за орбитой Нептуна вчера в 23:46

Тусклый свет мини-нептуна: почему этот гигант угрожает нашим представлениям о космосе

Исследование экзопланет помогло уточнить состав и размеры гипотетической Девятой планеты: вероятнее всего, это не каменистая суперземля, а мини-нептун с плотным ядром и лёгкой атмосферой.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Спортивные врачи указали оптимальный график тренировок и отдыха
Еда

Заварной крем идеально подходит для тортов и пирожных
Еда

Классический зимний салат готовится с светских времен
Спорт и фитнес

Исследования показали: прогулки и пробежки на улице снижают риск депрессии
Туризм

Как арендовать яхту в Черногории: практический гид
Садоводство

Рассада под охраной: 5 народных средств, которые не позволят улиткам и прикоснуться
Авто и мото

Йозеф Кабан разработал первый серийный китайский автомобиль — гибридный Roewe M7 DMH
Авто и мото

Ford создаст внедорожный суперкар мощностью 1000 лошадиных сил — Джим Фарли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet