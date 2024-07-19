Московский аэропорт Домодедово открыл специализированные помещения для курильщиков. Эти зоны оснащенны необходимым оборудованием, включая емкости для окурков и комфортные поручни.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой аэропорта, в зоне ожидания международных рейсов терминала Т2 теперь функционируют бесплатные курительные комнаты. Они оборудованы современными системами вентиляции и фильтрации воздуха, а также снабжены пепельницами, урнами и информационными табло с актуальным расписанием полетов.
Дополнительные зоны для курения созданы в галерее Е международных вылетов, в непосредственной близости от выходов № 5 и № 8. Кроме того, курительная комната появилась в бизнес-зале, расположенном на втором этаже галереи D, обслуживающей внутренние авиалинии. Для любителей электронных сигарет предусмотрено отдельное помещение в лаунж-зоне Grey Wall Smoke.
Ранее возможность курения в Домодедово была ограничена территорией бизнес-зала в галерее вылета D или открытыми пространствами до прохождения паспортного контроля. Новые курительные зоны значительно расширили географию мест для курения в аэропорту.
Визуальный осмотр новых помещений показывает, что они имеют компактные размеры и лишены традиционной мебели. Вместо этого в комнатах установлены узкие столики и мягкие перила для удобства посетителей. Пространство курительных зон отделено от основной территории аэропорта полупрозрачными перегородками.
Стоит отметить, что другие крупные московские аэропорты — Внуково и Шереметьево — уже давно предоставляли своим пассажирам возможность курения в специально отведенных местах.
Фото: Wikimedia Commons/ Mokkie
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