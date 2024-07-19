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Домодедово не пострадало от глобального сбоя работы Windows
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Домодедово не пострадало от глобального сбоя работы Windows

Российский аэропорт Домодедово не задет глобальным сбоем работы операционной системы Windows, произошедшем сегодня по всему миру. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В аэропорту отметили, что готовы предоставить авиапартнёрам резервную систему регистрации на случай проблем с ПО.

В аэропорту Шереметьево также не наблюдается сбоев в работе, она идёт в штатном режиме, рассказала руководитель дирекции по связям с общественностью компании Анна Захаренкова.

Напомним, что в пятницу пользователи по всему миру пожаловались на то, что их устройства на ОС Windows выдают ошибку BSOD (синий "экран смерти"). В Windows объяснили проблему изменениями конфигураций в работе облачной платформы Azure. Из-за глобального сбоя в ряде стран наблюдаются перебои в работе аэропортов, больниц, банков, СМИ, сотовой связи и служб спасения.

Фото: Flickr/jimmyweee (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).

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