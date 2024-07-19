Российский аэропорт Домодедово не задет глобальным сбоем работы операционной системы Windows, произошедшем сегодня по всему миру. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
В аэропорту отметили, что готовы предоставить авиапартнёрам резервную систему регистрации на случай проблем с ПО.
В аэропорту Шереметьево также не наблюдается сбоев в работе, она идёт в штатном режиме, рассказала руководитель дирекции по связям с общественностью компании Анна Захаренкова.
Напомним, что в пятницу пользователи по всему миру пожаловались на то, что их устройства на ОС Windows выдают ошибку BSOD (синий "экран смерти"). В Windows объяснили проблему изменениями конфигураций в работе облачной платформы Azure. Из-за глобального сбоя в ряде стран наблюдаются перебои в работе аэропортов, больниц, банков, СМИ, сотовой связи и служб спасения.
Фото: Flickr/jimmyweee (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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