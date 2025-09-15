Десять ножевых вместо защиты: как молчание полиции закончилось кровью

Региональная прокуратура выяснила: 29-летняя жительница Владивостока неоднократно жаловалась в полицию на противоправные действия мужа, однако её заявления оставались без ответа. Об этом сообщили в ведомстве.

Трагедия на улице Адмирала Смирнова

13 сентября возле одного из домов по улице Адмирала Смирнова нашли женщину с многочисленными колото-резаными ранами. По версии следствия, её бывший муж напал на неё с двумя ножами и нанёс не менее десяти ударов.

Подозреваемого задержали в Уссурийске. Известно, что пара жила раздельно.

Проверка в отношении полицейских

Прокуратура инициировала проверку сотрудников органов внутренних дел, которые игнорировали обращения потерпевшей. Надзорное ведомство намерено установить, почему заявления женщины остались без реакции и могли ли действия полиции предотвратить трагедию.