На "Госуслугах" появился новый раздел: что делать при насилии и давлении в семье

На портале "Госуслуги" запустили новый раздел, посвящённый внутрисемейным конфликтам и предотвращению насилия в семье. Об этом сообщает ТАСС: корреспондент агентства убедился, что сервис уже работает и содержит справочную информацию для тех, кто столкнулся с давлением или агрессией дома. Внутри собраны описания типичных ситуаций, а также практические подсказки, как действовать и куда обращаться.

Что изменилось на портале

"Сервис "жизненная ситуация", связанный с решением внутрисемейных конфликтов и предотвращением насилия в семье, появился на портале "Госуслуги"", — сообщает ТАСС. Речь идёт о тематическом разделе, который структурирует информацию вокруг одной проблемы и предлагает ориентиры для дальнейших шагов.

Как уточняется, раздел уже доступен пользователям и оформлен как набор пояснений и рекомендаций. Он рассчитан на тех, кто пытается распознать опасные сценарии в отношениях и понять, что делать дальше. Отдельно подчёркивается, что помощь может быть как дистанционной, так и очной.

Какие формы насилия перечислены

В разделе подробно описаны различные формы насилия, включая контроль и ограничения, которые не всегда выглядят как прямое физическое воздействие. Среди примеров названы ограничение общения с друзьями, оскорбления и принуждения, изоляция от внешнего мира. Также упоминаются ситуации, где в отношениях отсутствует доверие, звучат обвинения в измене и проявляется тотальный контроль со стороны одного из партнёров.

Какие рекомендации и подсказки даны

Помимо описания признаков, на "Госуслугах" приведены рекомендации для тех, кто оказался в подобной ситуации. В частности, предлагается фиксировать побои и обращаться на горячую линию кризисных центров, где можно получить психологическую поддержку. Там же указано, что на портале можно найти ближайший кризисный центр для очного обращения.

Кроме того, в разделе размещена информация о жесте, которым жертвы сигнализируют о домашнем насилии специальным знаком: это ладонь с загнутым большим пальцем внутрь. Такой сигнал обозначен как способ показать, что человеку требуется помощь, не привлекая лишнего внимания.