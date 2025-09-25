Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:18

Ипотека на ней, деньги с аренды — на нём: пензячка пострадала от бывшего с ножом

Экс-супруг сдал жильё без согласия и стал фигурантом дела в Пензе

В Пензе разгорелся бытовой конфликт вокруг жилья, ставший уголовным делом. 45-летняя женщина пострадала от рук бывшего мужа, который незаконно сдал их общую квартиру в аренду.

Как развивались события

Женщина продолжает выплачивать ипотеку за жильё и, узнав о самовольной сдаче квартиры, решила проверить ситуацию лично. Перед визитом она обратилась в полицию, заявив о незаконных действиях экс-супруга.

На месте она встретила квартирантов и объяснила им, что сдача жилья происходила без её согласия. Те позвонили арендодателю, и мужчина вскоре приехал. В ходе конфликта он ударил бывшую жену ножом по плечу и скрылся.

Реакция полиции

На вызов приехали сотрудники полиции, которые сразу вызвали скорую помощь для пострадавшей. 46-летнего злоумышленника задержали, он признался в нападении, сославшись на вспышку агрессии.

Что грозит мужчине

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в областном управлении МВД.

