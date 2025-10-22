Интернет в огне: почему годовщина свадьбы голливудской звезды обернулась критикой и обвинениями

Американская актриса Кристен Белл, известная по сериалу "Никто этого не хочет", оказалась в центре критики после публикации в честь годовщины свадьбы. Актриса решила пошутить на тему убийства, но шутка вызвала неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Скандальный пост

"С 12-й годовщиной свадьбы мужчину, который однажды сказал мне: "Я бы никогда тебя не убил. Многие мужчины в какой-то момент жизни убивали своих жен. И хотя у меня есть серьезный стимул убить тебя, я бы никогда этого не сделал"", — написала Белл в соцсетях.

Некоторые знаменитости, включая Лив Тайлер, Терри Крюса и Хоуи Мэндела, отнеслись к публикации с юмором. Однако подписчики восприняли это иначе: для многих подобная шутка оказалась неуместной и неприятной.

Реакция аудитории

В комментариях пользователи выразили обеспокоенность по поводу того, что Белл выбрала такую тему для публикации во время месяца осведомленности о домашнем насилии.

"Публиковать эту подпись во время месяца осведомленности о домашнем насилии — невероятно глупо", — отметил один из поклонников актрисы.

Другие напомнили, что домашнее насилие является серьезной проблемой для многих людей, сталкивающихся с ней ежедневно.

"Пожалуйста, не шутите о домашнем насилии", — подчеркнул один из комментаторов.

Некоторые пользователи удивились, что Белл осталась в браке с человеком, допускающим такие шутки.

"Я даже не очень серьезный человек, но это бы заставило меня уйти так быстро, что голова закружилась бы", — призналась одна из подписчиц.

Присоединение правозащитников

К критике присоединилась и Национальная сеть по искоренению домашнего насилия. В своем заявлении организация подчеркнула, что важно поддерживать жертв и говорить о проблеме с должной серьезностью: "Мы все обязаны оказывать поддержку жертвам <…> и говорить об этой проблеме с той серьёзностью, которой она заслуживает".

Белл пока не отреагировала на негативные комментарии. Она ограничила возможность оставлять сообщения под своими публикациями и продолжает участвовать в промо-туре второго сезона шоу "Никто этого не хочет".

