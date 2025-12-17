Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:41

Сезонность больше не правило: как осенние месяцы перевернули всё в российском туризме

Внутренний туризм вырос на 7,5% за 11 месяцев 2025 года — Сбераналитика

Внутренний туризм в 2025 году прибавил не только в количестве поездок, но и в расходах путешественников. При этом сезонность стала менее выраженной: осенью люди ездили по стране заметно активнее, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Сбераналитики".

Сколько поездок совершили и как выровнялся сезон

По данным исследования, за 11 месяцев 2025 года россияне совершили 164 млн поездок по России — это на 7,5% больше, чем за тот же период 2024-го. В "Сбераналитике" отмечают, что динамика стала более ровной по сезонам: если в прошлом году осенью путешествовали реже, то в 2025-м турпоток заметно "подтянулся".

"В 2025 году россияне стали активнее путешествовать по стране", — отмечается в исследовании "Сбераналитики".

В сентябре зафиксировано 15,9 млн поездок (+14,3% к сентябрю 2024 года), в октябре — 13,3 млн (+15,8%), в ноябре — 12,1 млн (+14,3%). Такие значения показывают, что спрос не "схлопывается" сразу после лета и распределяется более равномерно.

Как россияне платили и на что тратили в путешествиях

С начала года траты россиян в поездках по стране достигли 1,83 трлн рублей. Основной способ оплаты — безналичный: на него пришлось 68,6% всех платежей. Доля наличных составила 17,1%, ещё 14,3% пришлись на переводы.

Структура расходов выглядит прагматично. На первом месте — продуктовые магазины (24%), далее идут траты на питание в кафе и ресторанах (14,8%). На непродовольственные товары — сувениры и одежду — ушло 12,4%, а на обслуживание личного автомобиля (топливо и сервис) — 7,9%.

Средние дневные траты и самые дорогие направления

Средние дневные траты туриста (без учёта заранее оплаченных билетов и жилья) выросли на 6,9% и достигли 2 356 рублей. При этом по отдельным регионам картина неоднородна: где-то расходы снизились, а где-то заметно выросли. В Москве путешественники тратили 2 120 рублей в день (-0,3% к 2024 году), в Московской области — 1 707 рублей (-2,3%).

В Санкт-Петербурге средние дневные траты составили 2 673 рубля (+12,4%), в Краснодарском крае — 2 887 рублей (+3,2%), в Ленинградской области — 1 453 рубля (-0,2%). Максимальные значения пришлись на Дальний Восток: лидирует Чукотский автономный округ — 5 824 рубля в день, за ним следуют Камчатский и Приморский края — по 4 839 рублей.

