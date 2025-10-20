Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года
Исследование СберАналитики показало, что внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. С января по август 2025 года россияне совершили 123 миллиона поездок по стране — это на 3% больше, чем годом ранее. Причем пик пришелся на летние месяцы, когда было зафиксировано около 60 миллионов путешествий.
Тройка лидеров: столицы и южные берега
Самыми востребованными направлениями по-прежнему остаются Москва и Московская область - на них пришлось 27,6% всех поездок. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с долей 6,5%. Эти регионы привлекают не только туристов, но и деловых путешественников: совмещение отдыха с работой становится все более популярным трендом.
Далее в рейтинге следуют Краснодарский край (6,4%) — любимое место пляжного отдыха, Ленинградская область (4,3%), а также Республика Татарстан (2,5%), которая стабильно входит в топ благодаря Казани и ее туристической инфраструктуре. Замыкают десятку Свердловская, Владимирская, Ростовская и Нижегородская области. Эти регионы растут за счет культурных маршрутов и событийного туризма.
Кто путешествует по России
Средний портрет туриста выглядит так: женщина 44 лет, предпочитающая короткие поездки — примерно на пять дней. Это может быть отдых на выходных, короткий отпуск или выезд на мероприятия. По данным аналитиков, чаще всего путешествия совершаются семьями или парами, реже — в одиночку.
Большинство поездок проходят внутри Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом наблюдается рост интереса к Сибири и Уралу, особенно к Екатеринбургу и Красноярску, где развиваются гастрономические и этнотуристические маршруты.
Как меняются траты путешественников
За сутки в поездке россияне тратят в среднем 2343 рубля - на 9,5% больше, чем годом ранее. Рост связан не только с инфляцией, но и с желанием туристов позволить себе больше впечатлений: посещение ресторанов, экскурсий и музеев становится важной частью отдыха.
В структуре расходов:
-
25% — продукты и напитки;
-
13% — непродовольственные покупки и кафе;
-
8% — обслуживание автомобилей (топливо, стоянки, мойка).
Общие траты туристов за восемь месяцев 2025 года достигли 1,4 триллиона рублей.
Интересно, что не во всех регионах расходы выросли одинаково. В Москве и Подмосковье туристы потратили немного меньше, чем в 2024 году (-0,6% и -3,4% соответственно). Зато в Санкт-Петербурге средние траты увеличились на 15% - вероятно, из-за активного туристического сезона, фестивалей и подорожания проживания в центре города.
Таблица "Сравнение регионов по популярности"
|Регион
|Доля поездок, %
|Изменение к 2024 году
|Средние расходы, руб./сутки
|Москва
|14,1
|-0,6%
|2500
|Московская область
|13,5
|-3,4%
|2100
|Санкт-Петербург
|6,5
|+15%
|2700
|Краснодарский край
|6,4
|+4%
|2600
|Ленинградская область
|4,3
|+2%
|2300
|Татарстан
|2,5
|+5%
|2200
|Свердловская область
|2,2
|+3%
|2000
Советы шаг за шагом: как выбрать направление
-
Для короткого отдыха подойдут Москва, Казань или Нижний Новгород — города с насыщенной культурной программой и удобной транспортной доступностью.
-
Для семейных каникул - Краснодарский край или Ленинградская область: там можно совместить море, природу и экскурсии.
-
Для гастротуризма - Татарстан и Ростовская область: национальная кухня становится отдельным поводом для поездки.
-
Для любителей природы - Владимирская и Свердловская области с их историческими деревнями и экотропами.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать жилье в последний момент летом.
Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор.
Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования (TravelLine, OneTwoTrip).
-
Ошибка: недооценивать расходы на питание.
Последствие: бюджет оказывается меньше ожидаемого.
Альтернатива: планировать меню заранее и использовать приложения для скидок в кафе (Eat&Go, Локал).
-
Ошибка: не учитывать транспорт внутри региона.
Последствие: перерасход средств на такси.
Альтернатива: выбирать регионы с развитым общественным транспортом — Петербург, Казань, Екатеринбург.
А что если путешествовать осенью?
Осенние месяцы становятся все более привлекательными: меньше туристов, приятная погода и скидки на проживание до 20%. Особенно выгодны туры в Карелию, Татарстан и на Алтай — в это время там проходят фестивали и ярмарки.
Таблица "Плюсы и минусы популярных направлений"
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Москва
|инфраструктура, музеи, события
|высокая стоимость жилья
|Санкт-Петербург
|архитектура, культура, кухня
|переполненные достопримечательности
|Краснодарский край
|море, солнце, сервис
|сезонная зависимость
|Татарстан
|этнокультура, гастрономия
|жаркий климат летом
|Владимирская область
|природа, усадьбы
|ограниченное количество гостиниц
FAQ
Как выбрать лучшее направление для короткого отдыха?
Ориентируйтесь на транспортную доступность и насыщенность программы: Казань и Петербург — отличные варианты для уик-энда.
Сколько стоит неделя путешествия по России?
В среднем — от 15 до 25 тысяч рублей на человека с проживанием, питанием и экскурсиями.
Что лучше — организованный тур или самостоятельная поездка?
Самостоятельные маршруты дают больше гибкости, но пакетные туры экономят до 30% за счет групповых скидок.
Мифы и правда
-
Миф: путешествовать по России дороже, чем за границу.
Правда: стоимость сопоставима, а при раннем бронировании и выборе регионов вне сезона — даже ниже.
-
Миф: в регионах плохой сервис.
Правда: уровень обслуживания вырос, особенно в туристических центрах — Казани, Сочи, Екатеринбурге.
-
Миф: внутренний туризм интересен только пенсионерам.
Правда: 40% путешественников — активные люди 30-45 лет, которые выбирают короткие, но частые поездки.
Интересные факты
-
Самым "щедрым" регионом оказался Санкт-Петербург — там туристы оставляют в среднем 2700 рублей в день.
-
Женщины совершают больше путешествий, чем мужчины, на 18%.
-
Каждая пятая поездка в 2025 году проходила с использованием личного автомобиля.
Исторический контекст
Еще десять лет назад основная масса туристов предпочитала зарубежные курорты. После 2020 года внутренний туризм стал стратегическим направлением: выросло число маршрутов, отелей и экотроп, появились программы "Пушкинская карта" и "Моя Россия". Именно это стимулировало устойчивый интерес к путешествиям по стране.
