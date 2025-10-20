Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by Фёдор Гусляров is licensed under CC BY-SA 3.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:22

Россия путешествует по-новому: внутренний туризм бьёт рекорды 2025 года

Россияне совершили 123 миллиона внутренних поездок с января по август 2025 года — на 3 % больше, чем годом ранее

Исследование СберАналитики показало, что внутренний туризм в России продолжает набирать обороты. С января по август 2025 года россияне совершили 123 миллиона поездок по стране — это на 3% больше, чем годом ранее. Причем пик пришелся на летние месяцы, когда было зафиксировано около 60 миллионов путешествий.

Тройка лидеров: столицы и южные берега

Самыми востребованными направлениями по-прежнему остаются Москва и Московская область - на них пришлось 27,6% всех поездок. На третьем месте оказался Санкт-Петербург с долей 6,5%. Эти регионы привлекают не только туристов, но и деловых путешественников: совмещение отдыха с работой становится все более популярным трендом.

Далее в рейтинге следуют Краснодарский край (6,4%) — любимое место пляжного отдыха, Ленинградская область (4,3%), а также Республика Татарстан (2,5%), которая стабильно входит в топ благодаря Казани и ее туристической инфраструктуре. Замыкают десятку Свердловская, Владимирская, Ростовская и Нижегородская области. Эти регионы растут за счет культурных маршрутов и событийного туризма.

Кто путешествует по России

Средний портрет туриста выглядит так: женщина 44 лет, предпочитающая короткие поездки — примерно на пять дней. Это может быть отдых на выходных, короткий отпуск или выезд на мероприятия. По данным аналитиков, чаще всего путешествия совершаются семьями или парами, реже — в одиночку.

Большинство поездок проходят внутри Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом наблюдается рост интереса к Сибири и Уралу, особенно к Екатеринбургу и Красноярску, где развиваются гастрономические и этнотуристические маршруты.

Как меняются траты путешественников

За сутки в поездке россияне тратят в среднем 2343 рубля - на 9,5% больше, чем годом ранее. Рост связан не только с инфляцией, но и с желанием туристов позволить себе больше впечатлений: посещение ресторанов, экскурсий и музеев становится важной частью отдыха.

В структуре расходов:

  • 25% — продукты и напитки;

  • 13% — непродовольственные покупки и кафе;

  • 8% — обслуживание автомобилей (топливо, стоянки, мойка).

Общие траты туристов за восемь месяцев 2025 года достигли 1,4 триллиона рублей.

Интересно, что не во всех регионах расходы выросли одинаково. В Москве и Подмосковье туристы потратили немного меньше, чем в 2024 году (-0,6% и -3,4% соответственно). Зато в Санкт-Петербурге средние траты увеличились на 15% - вероятно, из-за активного туристического сезона, фестивалей и подорожания проживания в центре города.

Таблица "Сравнение регионов по популярности"

Регион Доля поездок, % Изменение к 2024 году Средние расходы, руб./сутки
Москва 14,1 -0,6% 2500
Московская область 13,5 -3,4% 2100
Санкт-Петербург 6,5 +15% 2700
Краснодарский край 6,4 +4% 2600
Ленинградская область 4,3 +2% 2300
Татарстан 2,5 +5% 2200
Свердловская область 2,2 +3% 2000

Советы шаг за шагом: как выбрать направление

  1. Для короткого отдыха подойдут Москва, Казань или Нижний Новгород — города с насыщенной культурной программой и удобной транспортной доступностью.

  2. Для семейных каникул - Краснодарский край или Ленинградская область: там можно совместить море, природу и экскурсии.

  3. Для гастротуризма - Татарстан и Ростовская область: национальная кухня становится отдельным поводом для поездки.

  4. Для любителей природы - Владимирская и Свердловская области с их историческими деревнями и экотропами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать жилье в последний момент летом.
    Последствие: завышенные цены и ограниченный выбор.
    Альтернатива: использовать сервисы раннего бронирования (TravelLine, OneTwoTrip).

  • Ошибка: недооценивать расходы на питание.
    Последствие: бюджет оказывается меньше ожидаемого.
    Альтернатива: планировать меню заранее и использовать приложения для скидок в кафе (Eat&Go, Локал).

  • Ошибка: не учитывать транспорт внутри региона.
    Последствие: перерасход средств на такси.
    Альтернатива: выбирать регионы с развитым общественным транспортом — Петербург, Казань, Екатеринбург.

А что если путешествовать осенью?

Осенние месяцы становятся все более привлекательными: меньше туристов, приятная погода и скидки на проживание до 20%. Особенно выгодны туры в Карелию, Татарстан и на Алтай — в это время там проходят фестивали и ярмарки.

Таблица "Плюсы и минусы популярных направлений"

Направление Плюсы Минусы
Москва инфраструктура, музеи, события высокая стоимость жилья
Санкт-Петербург архитектура, культура, кухня переполненные достопримечательности
Краснодарский край море, солнце, сервис сезонная зависимость
Татарстан этнокультура, гастрономия жаркий климат летом
Владимирская область природа, усадьбы ограниченное количество гостиниц

FAQ

Как выбрать лучшее направление для короткого отдыха?
Ориентируйтесь на транспортную доступность и насыщенность программы: Казань и Петербург — отличные варианты для уик-энда.

Сколько стоит неделя путешествия по России?
В среднем — от 15 до 25 тысяч рублей на человека с проживанием, питанием и экскурсиями.

Что лучше — организованный тур или самостоятельная поездка?
Самостоятельные маршруты дают больше гибкости, но пакетные туры экономят до 30% за счет групповых скидок.

Мифы и правда

  • Миф: путешествовать по России дороже, чем за границу.
    Правда: стоимость сопоставима, а при раннем бронировании и выборе регионов вне сезона — даже ниже.

  • Миф: в регионах плохой сервис.
    Правда: уровень обслуживания вырос, особенно в туристических центрах — Казани, Сочи, Екатеринбурге.

  • Миф: внутренний туризм интересен только пенсионерам.
    Правда: 40% путешественников — активные люди 30-45 лет, которые выбирают короткие, но частые поездки.

Интересные факты

  1. Самым "щедрым" регионом оказался Санкт-Петербург — там туристы оставляют в среднем 2700 рублей в день.

  2. Женщины совершают больше путешествий, чем мужчины, на 18%.

  3. Каждая пятая поездка в 2025 году проходила с использованием личного автомобиля.

Исторический контекст

Еще десять лет назад основная масса туристов предпочитала зарубежные курорты. После 2020 года внутренний туризм стал стратегическим направлением: выросло число маршрутов, отелей и экотроп, появились программы "Пушкинская карта" и "Моя Россия". Именно это стимулировало устойчивый интерес к путешествиям по стране.

