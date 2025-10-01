Тюменская тройка: регион ворвался в топ туристических направлений Урала
По данным Росстата за восемь месяцев 2025 года, Тюменская область оказалась среди лидеров Уральского федерального округа по числу туристических поездок. Вместе со Свердловской и Челябинской областями регион вошёл в тройку самых посещаемых, сообщает "РБК".
Цифры и факты
В 2024 году три региона собрали свыше 8 млн поездок.
Только за первые восемь месяцев 2025 года на территории этих областей побывали 3,9 млн туристов.
По России лидировали:
Центральный ФО — 18,7 млн туристов,
Южный ФО — 11 млн.
Среди отдельных направлений:
Москва — 8,2 млн гостей,
Краснодарский край — 6,5 млн,
Санкт-Петербург — 4,8 млн.
Туризм в Тюменской области
Эксперты отмечают рост интереса к региону:
увеличились бронирования краткосрочной аренды,
по данным "Авито", спрос на квартиры вырос:
однокомнатные — +39%,
двухкомнатные — +38%,
трёхкомнатные — +21%,
студии — +25%.
Регион делает ставку и на нестандартные форматы туров. Один из них ориентирован на зумеров (16-25 лет): недельное пребывание в деревне без гаджетов, в окружении природы и домашних животных.
