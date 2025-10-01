Тюменская тройка: регион ворвался в топ туристических направлений Урала

По данным Росстата за восемь месяцев 2025 года, Тюменская область оказалась среди лидеров Уральского федерального округа по числу туристических поездок. Вместе со Свердловской и Челябинской областями регион вошёл в тройку самых посещаемых, сообщает "РБК".

Цифры и факты

В 2024 году три региона собрали свыше 8 млн поездок .

Только за первые восемь месяцев 2025 года на территории этих областей побывали 3,9 млн туристов .

По России лидировали: Центральный ФО — 18,7 млн туристов , Южный ФО — 11 млн .

Среди отдельных направлений: Москва — 8,2 млн гостей , Краснодарский край — 6,5 млн , Санкт-Петербург — 4,8 млн.



Туризм в Тюменской области

Эксперты отмечают рост интереса к региону:

увеличились бронирования краткосрочной аренды,

по данным "Авито", спрос на квартиры вырос: однокомнатные — +39%, двухкомнатные — +38%, трёхкомнатные — +21%, студии — +25%.



Регион делает ставку и на нестандартные форматы туров. Один из них ориентирован на зумеров (16-25 лет): недельное пребывание в деревне без гаджетов, в окружении природы и домашних животных.