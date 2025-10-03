Россия зовёт к чемоданам: миллионы поездок внутри страны и секрет, который держит цены на месте

Рост интереса к внутреннему туризму в России продолжает подтверждаться цифрами. При этом государство акцентирует внимание не только на увеличении числа поездок, но и на доступности таких путешествий для граждан. Летний сезон 2025 года показал: рост цен удалось удержать под контролем, а это значит, что отдых внутри страны остаётся привлекательным вариантом для миллионов россиян.

Сдерживание цен и конкуренция

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ситуация с тарифами в сфере внутреннего туризма оказалась стабильной. Это касается железнодорожных перевозок, авиабилетов и размещения в гостиницах. Конкуренция на рынке, по мнению министра, сыграла ключевую роль, позволив ограничить рост цен.

"В летний период цены демонстрировали либо снижение, либо очень сдержанный рост", — отметил министр Максим Решетников.

Для закрепления этой тенденции государство делает ставку на расширение гостиничного фонда, что является частью национальных проектов. Чем больше доступных номеров, тем выше конкуренция и, соответственно, ниже вероятность резких скачков цен.

Турпоток и ключевые направления

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с мая по август россияне совершили 37 млн турпоездок, что на 5,8% превышает показатель прошлого года. Лидерами по количеству туристов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Татарстан, а также регионы Центральной России и Урала.

"Туристическая отрасль демонстрирует уверенный рост", — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, регионы получили единую субсидию для развития инфраструктуры. На три года распределено 27 млрд рублей, что позволит субъектам планомерно развивать туристические маршруты и сервисы.

Сравнение популярных направлений

Регион Преимущество для туриста Основной тип отдыха Москва Музеи, театры, события мирового уровня Культурно-познавательный Санкт-Петербург Архитектура, исторические маршруты Исторический, культурный Краснодарский край Море, пляжи, винные туры Пляжный, гастрономический Крым Природа, санатории, уникальные объекты Лечебный, экскурсионный Татарстан Этнотуризм, Казань, гастрономия Культурный, событийный Урал Горы, озёра, активные виды отдыха Экологический, спортивный

Советы шаг за шагом: как спланировать внутренний отдых

Определитесь с регионом: для культурного отдыха подойдут столицы, для пляжного — Краснодарский край или Крым. Забронируйте билеты заранее: сервисы типа "РЖД", "Аэрофлот" или "S7" часто предлагают акции. Выберите проживание: отели, апартаменты или санатории можно искать через "Островок" и "Booking". Составьте маршрут: используйте карты "Яндекс Путешествия" или Tripster для экскурсий. Позаботьтесь о страховке: полис туриста обойдётся недорого, но поможет в непредвиденной ситуации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билеты в последний момент.

→ Последствие: высокая цена или отсутствие мест.

→ Альтернатива: планировать поездку минимум за 1-2 месяца.

Ошибка: экономить на проживании, выбирая неподтверждённые варианты.

→ Последствие: риск попасть в ненадёжные условия.

→ Альтернатива: бронировать через проверенные сервисы с отзывами.

Ошибка: игнорировать экскурсионные программы.

→ Последствие: упущенные возможности и скучный отдых.

→ Альтернатива: комбинировать пляж и познавательные маршруты.

А что если…

А что если вместо классического отдыха на юге выбрать нестандартное направление? Например, Карелию с её озёрами и заповедниками, Алтай с горными турами или Калининградскую область с европейским колоритом. Такие поездки становятся всё более популярными среди семей и молодёжи, которые ищут новых впечатлений.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы Отсутствие визовых проблем Возможные перегруженные курорты Разнообразие регионов и форматов Иногда завышенные цены на еду Поддержка государством Неравномерное развитие сервисов Короткий перелёт или поездка поездом Долгая дорога до отдалённых мест Возможность отдыхать круглый год Сезонные скачки спроса

FAQ

Как выбрать направление для внутреннего отдыха?

Определите цель поездки: море, экскурсии, оздоровление или активный отдых. Затем подберите регион, исходя из этой задачи.

Сколько стоит неделя отдыха в России?

В среднем 30-60 тыс. руб. на двоих с проживанием и дорогой, но многое зависит от сезона и региона.

Что лучше: поезд или самолёт?

Если важна экономия — выбирайте поезд. Если цените время — перелёт. Авиакомпании регулярно проводят акции.

Мифы и правда

Миф: отдых в России всегда дороже зарубежного.

Правда: при раннем бронировании цены сопоставимы, а иногда даже ниже.

Миф: в регионах нет хороших отелей.

Правда: новые гостиницы активно строятся, в том числе в рамках нацпроектов.

Миф: внутренний туризм ограничен югом страны.

Правда: популярность набирают Сибирь, Дальний Восток и Арктика.

3 интересных факта

Туризм в России обеспечивает занятость более чем для 2,5 млн человек. По данным Ростуризма, каждая третья поездка россиян летом 2025 года пришлась на регионы без выхода к морю. В 2024 году внутренний турпоток впервые превысил количество выездных поездок за границу.

