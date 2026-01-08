Курортный бизнес на пороге перемен: кто выиграет от замедления внутреннего туризма в 2026 году

Рост внутреннего туризма в России в 2026 году сохранится, но его темпы будут заметно ниже, чем в предыдущие годы. На ситуацию влияет сразу несколько факторов — от восстановления выездных поездок до удорожания путешествий внутри страны. Такие оценки озвучили представители отрасли, анализируя текущие тенденции туристического рынка. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Почему внутренний туризм теряет темп

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отмечает, что говорить о спаде внутреннего турпотока оснований нет, однако динамика по направлениям становится менее равномерной. Основное давление на внутренний рынок оказывает постепенное восстановление выездного туризма, который снова становится доступным для части россиян.

Дополнительным сдерживающим фактором стал рост цен на размещение, транспорт и сопутствующие услуги внутри страны. По словам Ломидзе, инфляционные ожидания также влияют на решения туристов, заставляя их осторожнее планировать расходы и чаще сравнивать альтернативы.

Что происходит с другими сегментами туризма

"О глобальном снижении речи не идет, но динамика различается по направлениям. Во внутреннем туризме рост замедлился из-за восстановления выездного туризма и роста цен. Ожидается небольшой прирост, который сдерживают инфляционные ожидания. Въездной туризм будет расти благодаря безвизу с Китаем и интересу к России со стороны туристов с Ближнего Востока", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Таким образом, на фоне замедления внутреннего сегмента более уверенно себя чувствует въездной туризм. Упрощение визового режима и расширение географии иностранных гостей формируют дополнительные точки роста для отрасли.

Риски и условия дальнейшего роста

Перспективы выездного туризма, по оценке АТОР, напрямую зависят от геополитической обстановки и курса рубля. При сохранении относительной стабильности рост зарубежных поездок может продолжиться, перераспределяя спрос между внутренними и внешними направлениями.

В то же время ухудшение экономической ситуации способно отразиться на туристической инфраструктуре регионов. Речь идет прежде всего об объектах размещения, предприятиях общественного питания и перевозчиках, для которых снижение платежеспособного спроса может стать критичным фактором. В этих условиях отрасль входит в 2026 год без резких провалов, но с более осторожными ожиданиями.