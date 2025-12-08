Отдых в Краснодаре дешевле и лучше: почему россияне снова выбирают Кубань для новогодних каникул

Краснодарский край снова оказался в числе самых популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы, подтверждают данные, предоставленные "Известиями". Кубань продолжает оставаться важным центром внутреннего туризма, привлекая большое количество россиян, и спрос на него стабильно высок. Эта тенденция характерна для зимнего сезона 2025 года, когда многие предпочитают проводить новогодние каникулы на Черноморском побережье.

Популярность зарубежных направлений

Однако, наряду с внутренним туризмом, россияне не забывают и о зарубежных направлениях. На первом месте среди популярных стран для новогодних поездок по версии сервиса Travelata находится Египет. Этот курорт продолжает привлекать россиян, и его доля в общем числе бронирований составляет около 26%. Вслед за ним идут Таиланд с 16% и ОАЭ с 14%. Средняя стоимость поездки за границу на Новый год составляет около 330 тысяч рублей, что заметно дороже, чем отдых внутри России.

Несмотря на высокие цены на заграничные поездки, интерес к зарубежным курортам сохраняется, что отражает стремление россиян провести праздники в экзотических странах, наслаждаясь теплом и комфортом. Однако не все готовы тратить такие суммы, особенно в условиях экономической неопределенности.

Туризм внутри России

Отдых на территории России, по сравнению с зарубежными направлениями, обойдется значительно дешевле. Средняя стоимость путешествия по стране на Новый год составляет около 140 тысяч рублей, что делает внутренний туризм более доступным для широкой аудитории. Краснодарский край, вместе с Московской и Ленинградской областями и Татарстаном, продолжает быть одним из востребованных регионов. Эти регионы также стабильно популярны среди россиян, ищущих недорогие и комфортные варианты для зимнего отдыха.

Особенность внутреннего туризма в России заключается в том, что он предоставляет разнообразие вариантов отдыха, включая как горнолыжные курорты, так и уютные гостиницы на побережье Черного моря. Это делает отдых в России привлекательным и для тех, кто не готов тратить значительные суммы на зарубежные поездки.