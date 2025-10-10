Туристка 44 лет, 5 дней на отдых и 2343 рубля в день: как выглядит портрет среднего путешественника

Внутренний туризм в России переживает новый подъем. Всё больше людей выбирают поездки по родным регионам, открывая для себя уникальные природные зоны, исторические города и гастрономические маршруты. Исследование "Сбераналитики" показывает, как изменилась структура путешествий, кто именно чаще берет чемодан в руки и куда направляются туристические потоки в 2025 году.

Кто такой современный российский турист

По данным аналитиков, среднестатистический путешественник сегодня — это женщина 44 лет, предпочитающая короткие поездки длиной около пяти дней. Такие туры чаще совмещают отдых и активность: прогулки по историческим улицам, гастротуры, мастер-классы или спа-выходные.

Траты на поездку выросли: средние ежедневные расходы, не включая жильё и транспорт, составляют около 2343 рублей — это почти на 10 % больше, чем годом ранее. Основные статьи расходов — питание, экскурсии и покупки сувениров. Туристы готовы тратить больше, если поездка приносит эмоции и комфорт.

Доходы путешественников: кто отдыхает больше и чаще

Финансовый портрет туриста за последний год заметно изменился. Если раньше большая часть путешественников принадлежала к среднему классу, то теперь доля обеспеченных отдыхающих значительно выросла.

• 21 % зарабатывает от 70 до 100 тыс. рублей;

• 14 % — от 100 до 140 тыс.;

• 16 % имеют доход свыше 140 тыс. рублей.

В итоге россиян с доходом более 100 тыс. стало на 10 п. п. больше, чем в прошлом году. Эксперты связывают это с тем, что путешествия по России становятся более комфортными и разнообразными — от глэмпингов и эко-отелей до SPA-курортов и гастро-маршрутов.

Куда едут россияне

С января по август 2025 года жители страны совершили 123 млн поездок по России — уже больше, чем за весь предыдущий год. Основной всплеск пришёлся на лето: 17 млн путешествий в июне, 21 млн — в июле и 22 млн — в августе. Общие траты на внутренние маршруты достигли внушительных 1,4 трлн рублей.

Самые популярные направления

Регион Доля от всех поездок Москва 14,1 % Московская область 13,5 % Санкт-Петербург 6,5 % Краснодарский край 6,4 % Ленинградская область 4,3 % Татарстан 2,5 % Свердловская область 2,2 % Владимирская область 2,0 % Ростовская область 1,8 % Нижегородская область 1,7 %

Москва и Подмосковье традиционно лидируют — их выбирают за удобство логистики и насыщенную культурную жизнь. Санкт-Петербург стабильно удерживает третье место благодаря музеям и гастрономическим маршрутам. Южные регионы, в частности Кубань, продолжают пользоваться популярностью из-за мягкого климата и курортной инфраструктуры.

Советы путешественникам: как сэкономить и не потерять в комфорте

Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки цены на отели и билеты ниже минимум на 15 %. Используйте кэшбэк-сервисы. Многие банки и онлайн-агрегаторы возвращают до 10 % потраченных средств. Выбирайте небольшие города. Альтернатива крупным курортам — Тула, Великий Новгород, Кострома, Казань. Там меньше туристов и доступнее цены. Комбинируйте транспорт. Дешевле всего путешествовать поездом или электричкой на короткие расстояния, а внутри региона — арендовать авто или велосипед. Планируйте питание. Локальные кафе и столовые часто вкуснее и выгоднее, чем рестораны при отелях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Бронировать жильё в высокий сезон без предоплаты Резкий рост цен или отсутствие мест Используйте проверенные сайты с гарантией бронирования Игнорировать страхование поездки Финансовые риски при болезни или отмене Оформите туристическую страховку — она стоит недорого Брать слишком плотный график Быстрая усталость, раздражение Оставляйте 1 день без экскурсий для свободного отдыха Экономить на экскурсиях Потеря впечатлений Выбирайте групповые туры — это дешевле, чем индивидуальные

А что если поехать зимой?

Зимний внутренний туризм — это не только горнолыжные курорты. В последние годы популярность набирают термальные источники Алтая, байкальские маршруты, снежные фестивали в Якутии и зимние сплавы по Карелии. При этом в несезон (декабрь-февраль) цены на отели и билеты снижаются на 25-40 %, а достопримечательности свободнее.

Плюсы и минусы внутреннего туризма

Плюсы Минусы Не требуется виза и загранпаспорт Иногда ограниченная авиасетка Богатое культурное наследие и природа Сервис не всегда стабилен Безопасность и понятная логистика Сезонность некоторых регионов Возможность поддержать местный бизнес Цены на жильё летом растут Разнообразие форматов — от кемпинга до глэмпинга Недостаток информации о малых городах

Мифы и правда о путешествиях по России

Миф 1. По России путешествовать дорого.

Правда: Средняя стоимость недельного отдыха на одного человека — около 40 тыс. руб., что в 2-3 раза ниже зарубежных поездок.

Миф 2. В регионах нечего смотреть.

Правда: Почти каждый субъект РФ имеет уникальные маршруты — от Плёса и Суздаля до Дербента и Петрозаводска.

Миф 3. Внутренний транспорт неудобен.

Правда: Сейчас действуют скоростные маршруты "Сапсана", "Ласточки" и новые авиалинии по системе межрегиональных рейсов.

FAQ

Как выбрать направление?

Определите цель поездки: пляж, культура, гастрономия или природа. Затем проверьте транспортную доступность и отзывы о сервисе.

Что лучше — турпакет или самостоятельная организация?

Самостоятельно дешевле, но пакетный тур снимает заботы о логистике и страховке. Для новичков это безопаснее.

Сколько стоит неделя отдыха в России?

В среднем 40-60 тыс. руб. на человека с учётом жилья, питания и экскурсий. В крупных городах — дороже, в малых — дешевле.

Интересные факты

• В 2025 году доля поездок в рамках делового туризма выросла до 12 %.

• Туристы чаще путешествуют на поездах дальнего следования — их доля увеличилась на 18 %.

• Впервые за последние годы число путешествий по малым городам превысило 25 % от всех поездок.

Исторический контекст

В 2010-х годах внутренний туризм считался нишевым направлением: инфраструктура развивалась медленно, а большинство россиян предпочитали зарубежные курорты. Ситуация изменилась после пандемии и усиления программы господдержки отрасли. Сегодня многие регионы создают туристические кластеры, а федеральные инициативы вроде "Путешествуй по России" стимулируют интерес к родным маршрутам.