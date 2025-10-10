Туристка 44 лет, 5 дней на отдых и 2343 рубля в день: как выглядит портрет среднего путешественника
Внутренний туризм в России переживает новый подъем. Всё больше людей выбирают поездки по родным регионам, открывая для себя уникальные природные зоны, исторические города и гастрономические маршруты. Исследование "Сбераналитики" показывает, как изменилась структура путешествий, кто именно чаще берет чемодан в руки и куда направляются туристические потоки в 2025 году.
Кто такой современный российский турист
По данным аналитиков, среднестатистический путешественник сегодня — это женщина 44 лет, предпочитающая короткие поездки длиной около пяти дней. Такие туры чаще совмещают отдых и активность: прогулки по историческим улицам, гастротуры, мастер-классы или спа-выходные.
Траты на поездку выросли: средние ежедневные расходы, не включая жильё и транспорт, составляют около 2343 рублей — это почти на 10 % больше, чем годом ранее. Основные статьи расходов — питание, экскурсии и покупки сувениров. Туристы готовы тратить больше, если поездка приносит эмоции и комфорт.
Доходы путешественников: кто отдыхает больше и чаще
Финансовый портрет туриста за последний год заметно изменился. Если раньше большая часть путешественников принадлежала к среднему классу, то теперь доля обеспеченных отдыхающих значительно выросла.
• 21 % зарабатывает от 70 до 100 тыс. рублей;
• 14 % — от 100 до 140 тыс.;
• 16 % имеют доход свыше 140 тыс. рублей.
В итоге россиян с доходом более 100 тыс. стало на 10 п. п. больше, чем в прошлом году. Эксперты связывают это с тем, что путешествия по России становятся более комфортными и разнообразными — от глэмпингов и эко-отелей до SPA-курортов и гастро-маршрутов.
Куда едут россияне
С января по август 2025 года жители страны совершили 123 млн поездок по России — уже больше, чем за весь предыдущий год. Основной всплеск пришёлся на лето: 17 млн путешествий в июне, 21 млн — в июле и 22 млн — в августе. Общие траты на внутренние маршруты достигли внушительных 1,4 трлн рублей.
Самые популярные направления
|Регион
|Доля от всех поездок
|Москва
|14,1 %
|Московская область
|13,5 %
|Санкт-Петербург
|6,5 %
|Краснодарский край
|6,4 %
|Ленинградская область
|4,3 %
|Татарстан
|2,5 %
|Свердловская область
|2,2 %
|Владимирская область
|2,0 %
|Ростовская область
|1,8 %
|Нижегородская область
|1,7 %
Москва и Подмосковье традиционно лидируют — их выбирают за удобство логистики и насыщенную культурную жизнь. Санкт-Петербург стабильно удерживает третье место благодаря музеям и гастрономическим маршрутам. Южные регионы, в частности Кубань, продолжают пользоваться популярностью из-за мягкого климата и курортной инфраструктуры.
Советы путешественникам: как сэкономить и не потерять в комфорте
-
Бронируйте заранее. За 2-3 месяца до поездки цены на отели и билеты ниже минимум на 15 %.
-
Используйте кэшбэк-сервисы. Многие банки и онлайн-агрегаторы возвращают до 10 % потраченных средств.
-
Выбирайте небольшие города. Альтернатива крупным курортам — Тула, Великий Новгород, Кострома, Казань. Там меньше туристов и доступнее цены.
-
Комбинируйте транспорт. Дешевле всего путешествовать поездом или электричкой на короткие расстояния, а внутри региона — арендовать авто или велосипед.
-
Планируйте питание. Локальные кафе и столовые часто вкуснее и выгоднее, чем рестораны при отелях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Бронировать жильё в высокий сезон без предоплаты
|Резкий рост цен или отсутствие мест
|Используйте проверенные сайты с гарантией бронирования
|Игнорировать страхование поездки
|Финансовые риски при болезни или отмене
|Оформите туристическую страховку — она стоит недорого
|Брать слишком плотный график
|Быстрая усталость, раздражение
|Оставляйте 1 день без экскурсий для свободного отдыха
|Экономить на экскурсиях
|Потеря впечатлений
|Выбирайте групповые туры — это дешевле, чем индивидуальные
А что если поехать зимой?
Зимний внутренний туризм — это не только горнолыжные курорты. В последние годы популярность набирают термальные источники Алтая, байкальские маршруты, снежные фестивали в Якутии и зимние сплавы по Карелии. При этом в несезон (декабрь-февраль) цены на отели и билеты снижаются на 25-40 %, а достопримечательности свободнее.
Плюсы и минусы внутреннего туризма
|Плюсы
|Минусы
|Не требуется виза и загранпаспорт
|Иногда ограниченная авиасетка
|Богатое культурное наследие и природа
|Сервис не всегда стабилен
|Безопасность и понятная логистика
|Сезонность некоторых регионов
|Возможность поддержать местный бизнес
|Цены на жильё летом растут
|Разнообразие форматов — от кемпинга до глэмпинга
|Недостаток информации о малых городах
Мифы и правда о путешествиях по России
Миф 1. По России путешествовать дорого.
Правда: Средняя стоимость недельного отдыха на одного человека — около 40 тыс. руб., что в 2-3 раза ниже зарубежных поездок.
Миф 2. В регионах нечего смотреть.
Правда: Почти каждый субъект РФ имеет уникальные маршруты — от Плёса и Суздаля до Дербента и Петрозаводска.
Миф 3. Внутренний транспорт неудобен.
Правда: Сейчас действуют скоростные маршруты "Сапсана", "Ласточки" и новые авиалинии по системе межрегиональных рейсов.
FAQ
Как выбрать направление?
Определите цель поездки: пляж, культура, гастрономия или природа. Затем проверьте транспортную доступность и отзывы о сервисе.
Что лучше — турпакет или самостоятельная организация?
Самостоятельно дешевле, но пакетный тур снимает заботы о логистике и страховке. Для новичков это безопаснее.
Сколько стоит неделя отдыха в России?
В среднем 40-60 тыс. руб. на человека с учётом жилья, питания и экскурсий. В крупных городах — дороже, в малых — дешевле.
Интересные факты
• В 2025 году доля поездок в рамках делового туризма выросла до 12 %.
• Туристы чаще путешествуют на поездах дальнего следования — их доля увеличилась на 18 %.
• Впервые за последние годы число путешествий по малым городам превысило 25 % от всех поездок.
Исторический контекст
В 2010-х годах внутренний туризм считался нишевым направлением: инфраструктура развивалась медленно, а большинство россиян предпочитали зарубежные курорты. Ситуация изменилась после пандемии и усиления программы господдержки отрасли. Сегодня многие регионы создают туристические кластеры, а федеральные инициативы вроде "Путешествуй по России" стимулируют интерес к родным маршрутам.
