Чиж без хлопот: лайфхак для тех, кто хочет птицу, но не готов к ежедневной суете
Вы знали, что в городской квартире можно завести не только попугая? Чиж — это спокойная и доверчивая птичка, которая станет настоящим другом и источником радости. Его яркое оперение и мелодичные трели покоряют с первого взгляда.
Почему стоит выбрать чижика?
Чиж — не просто красивая птица, но и очень умная. Он быстро запоминает хозяина и узнаёт его среди других членов семьи. При виде любимого человека чижик оживляется, начинает весело петь и играть. В отличие от многих озорных попугаев, чижи кажутся более интеллигентными и спокойными.
Чиж — птичка спокойная, добродушная и доверяющая человеку. Они достаточно сообразительны, а иногда кажется, что более интеллигентны по сравнению с озорниками попугаями.
Характер и поведение
Чижики дисциплинированы и аккуратны — они не улетают из открытой клетки и всегда возвращаются туда, чтобы справить нужду. Их можно даже обучить простым командам, например, по зову залетать обратно в клетку.
Эти птицы отлично ладят с сородичами и избегают конфликтов, хотя у каждого чижика свой характер, который важно учитывать для гармоничного общения.
Для чижика нужна просторная клетка — минимум 40x30 см, но лучше выбирать больше. Важно, чтобы у птицы был доступ к воде для питья и отдельная емкость для купания — чистота для них очень важна.
Если планируете поселить рядом других птиц, выбирайте спокойных соседей, чтобы избежать драк и стрессов. Крупные птицы не подходят — они могут травмировать маленького чижика.
Питание
Чижи любят семена хвойных деревьев, особенно молодые шишки. Летом птице подойдут свежие овощи и фрукты (яблоки, тыква, морковь), но от груши лучше отказаться. Зимой можно давать еловую хвою, пророщенные зерна, нашинкованную капусту и мелко порубленные веточки березы, сосны и ивы — это помогает пищеварению и ухаживает за клювом.
В природе чижики питаются также яйцами муравьев и личинками насекомых, поэтому в домашних условиях полезно добавлять варёные яйца с мелко нарезанной скорлупой и отварной рис.
Как сделать жизнь чижика комфортной?
Чижики обожают проводить время на жердочках, но идеально гладкие им не подходят. Лучше сделать жердочки из натуральных веточек, которые вы найдёте в парке или лесу — птице это понравится.
Не забывайте выпускать чижика на "прогулку" вне клетки. При этом клетку не стоит запирать, чтобы птичка могла вернуться сама. Иначе она может начать беспокоиться, что её выселили.
