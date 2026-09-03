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Сбор урожая яблок
Сбор урожая яблок
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:32

Россияне могут остаться без привычных яблок: сады столкнулись с проблемой, которой раньше не было

Дефицит отечественных плодов на прилавках магазинов обусловлен климатическими изменениями и использованием устаревшего генофонда в крупных хозяйствах, пояснила в беседе с NewsInfo эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, несмотря на изобилие урожая на частных дачах, промышленное производство сталкивается с серьезными вызовами, требующими обновления научного подхода.

Ранее Владимир Путин в ходе обсуждения разницы уровня жизни и доходов населения в различных регионах страны затронул тему стоимости продуктов питания. Глава государства подчеркнул, что в России наблюдается нехватка яблок отечественного производства и призвал усилить работу в этом направлении.

Основная проблема заключается в том, что массовые поставки яблок в торговые сети идут не с частных подворий, а из специализированных агрокомплексов и фермерских хозяйств, говорит эксперт. Большинство насаждений в таких организациях составляют сорта, выведенные еще в советский период. На тот момент они демонстрировали стабильные результаты, однако сегодня эти растения перестали соответствовать изменившимся природным условиям.

"Изменился климат, мы незаметно перешли как бы в другой климатический пояс. А те яблони, которые растут и из которых яблоки к нам на стол поступают, выводились в СССР еще. И даже старые сорта были дореволюционные, они на тот климат были рассчитаны, а сейчас уже другой", — рассказала Воронова.

Снижение иммунитета деревьев из-за климатического стресса провоцирует всплеск заболеваемости, добавила специалист. Ситуацию усугубляют вредители и патогены, завезенные из-за рубежа вместе с декоративным посадочным материалом. Ослабленные растения становятся легкой мишенью для паразитов.

В летний период владельцам участков важно вовремя заметить белый налет на листьях, свидетельствующий о грибковом заражении. Без грамотной агротехники сады входят в режим периодичности плодоношения, что исключает равномерные поставки продукции на рынок.

"Нужен грамотный уход, есть задача выводить активнее новые сорта, приспособленные к новым условиям и более урожайные", — пояснила эксперт.

Специалист отметила, что работа профильных НИИ зачастую ведется по инерции, без использования современных технологий, включая искусственный интеллект для оценки селекционных вариантов. Это тормозит внедрение адаптивных и продуктивных новинок. При этом грамотное планирование посадок позволяет существенно повысить отдачу даже с небольших площадей.

Что касается конкуренции с импортом, то отечественные яблоки обладают, по словам садовода, преимуществом: их не подвергают жесткой химической консервации для длительной транспортировки. Зарубежные плоды часто уступают российским по вкусовым качествам и аромату, так как их селекция направлена исключительно на лежкость.

"У меня такое впечатление, что импортные яблоки какие-то кормовые, их не разобьешь никаким топором. Даже если их запекать, они не запекаются", — поделилась наблюдениями эксперт.

Вместе с тем, при сборе собственного урожая важно помнить, что опавшие плоды можно использовать как ценное удобрение для других культур. А своевременная обработка от насекомых позволяет сохранить товарный вид фруктов без потери их биологической ценности.

Проверено экспертом: садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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