Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:19

После праздников — почти даром: перелёты внутри страны стали доступнее на треть

Цены на авиабилеты по России снижаются на 23–30 процентов — АТОР

Февраль на российском авиарынке вновь подтвердил репутацию месяца, когда перелёты внутри страны становятся заметно доступнее. После пикового зимнего сезона авиакомпании пересматривают тарифы, и разница в цене по сравнению с январём оказывается ощутимой для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Снижение цен после новогоднего пика

По данным мониторинга АТОР, в начале февраля средние минимальные цены на авиабилеты по России оказались на 23-30% ниже, чем в начале января. Завершение новогодних каникул традиционно приводит к резкому снижению спроса на перелёты, и авиакомпании вынуждены корректировать стоимость билетов, чтобы заполнить самолёты.

Наиболее заметно удешевление проявилось на рейсах между крупными городами и популярными туристическими направлениями. Эксперты отмечают, что именно февраль считается "переходным" месяцем, когда рынок выходит из состояния перегрева после праздников.

Курорты — лидеры по падению тарифов

Особенно сильно цены снизились на рейсах в курортные регионы. Стоимость перелёта в Сочи сократилась на 41,5%, в Минеральные Воды — на 51,6%, а в Калининград — сразу на 55,9%. Такие направления традиционно востребованы в праздничные периоды, однако в конце зимы поток туристов резко уменьшается.

Снижение тарифов на курорты делает февраль одним из самых выгодных месяцев для путешествий по России. При этом эксперты подчёркивают, что речь идёт именно о минимальных ценах, которые доступны при раннем бронировании и выборе базовых тарифов.

Роль авиакомпаний и дополнительные расходы

Лидером по количеству бюджетных предложений в феврале стала авиакомпания "Победа". Перевозчик снизил цены на большинство маршрутов и предложил самые дешёвые билеты среди конкурентов, делая ставку на привлечение пассажиров в межсезонье. "Классические" авиакомпании, такие как "Аэрофлот" и S7 Airlines, в этот период также смещают акцент на тарифы без включённого багажа.

Дополнительным фактором экономии стало снижение средней доплаты за багаж. Если в январе пассажиры в среднем платили около 2750 рублей, то в феврале эта сумма уменьшилась до 2540 рублей. В АТОР отмечают, что в совокупности это позволяет существенно сократить общий бюджет поездки, хотя на отдельных региональных маршрутах цены остаются стабильными из-за ограниченной конкуренции.

