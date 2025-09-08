Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хорек (мелитопольский зоопарк, 2017)
Хорек (мелитопольский зоопарк, 2017)
© commons.wikimedia.org by Стоялов Максим Викторович is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:25

Хорьки: хищник в квартире — риски, которые заставляют пересмотреть привычные питомцы

Ветеринары рекомендуют хорьков как альтернативу собакам и кошкам

Не у всех есть возможность завести привычных домашних питомцев — собаку или кошку. Но что делать, если времени на прогулки с собакой нет, а на кошку — аллергия? Не расстраивайтесь, ведь существует отличный альтернативный вариант, который сочетает в себе веселый и активный характер собаки и уютную привязанность кошки.

Кто такие домашние хорьки?

Эти любознательные и игривые создания — хорьки, или фретки — становятся все более популярными домашними любимцами. Они настолько активны и любопытны, что с ними можно даже гулять на поводке и шлейке. Однако стоит помнить, что хорьки — хищники по природе, и их соседство с другими животными требует продуманного подхода.

Внешне хорьки поражают разнообразием окрасов: от чисто белого и пепельного до золотистого и пестрых узоров.

Характер и повадки

Домашние хорьки — настоящие ночные исследователи. Если вы тоже "сова" и любите ночную активность, то уж точно найдете с ними общий язык! Они любят обследовать каждый уголок квартиры и могут пролезть в самые труднодоступные места. Поэтому, если вы делаете ремонт или в доме есть щели, обязательно их закройте, чтобы не потерять питомца.

Любопытство хорька проявляется и в привычке прятать разные мелочи — пуговицы, заколки, флешки или ключи — в тайники под диваном или в укромных местах. Чтобы избежать таких шалостей, запаситесь разнообразными игрушками, которые займут вашего любимца.

Запах и поведение

Некоторые боятся заводить хорьков из-за специфического запаха, который они могут издавать. На самом деле, этот запах появляется только в стрессовых ситуациях — хорьки используют его для защиты, подобно скунсам. Поэтому важно не пугать питомца, не хватать его резко и не дразнить. Обязательно объясните детям и гостям, как правильно вести себя с хорьком, чтобы избежать укусов, которые могут быть результатом страха или злости.

Хорьки предпочитают свободу и любят перемещаться по дому, как коты и собаки. Тем не менее, на время вашего отсутствия лучше оставить питомца в клетке. Оптимальный размер — около метра в длину, но можно и чуть меньше. Главное, чтобы расстояние между прутьями не превышало 2 см, иначе хорек легко сбежит.

Для активного времяпрепровождения в клетке оборудуйте ее лесенками, колесом, лабиринтами и трубами. Не забудьте про поилку, миску, лоток и домик, напоминающий норку. Хорьков легко приучить к туалету, для этого подойдут древесные гранулы или опилки.

Чем кормить хорька?

В естественной среде хорьки питаются белковой и жирной пищей: птицами, грызунами и насекомыми. В домашних условиях их рацион можно составлять из натуральных продуктов, а в качестве лакомства они любят сырые яйца. Также можно использовать готовые сбалансированные корма, которые обеспечат питомцу все необходимые питательные вещества.

