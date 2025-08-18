Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кошка породы каракал
© commons.wikimedia.org by Gary M. Stolz, U.S. Fish and Wildlife Service
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:37

Кошка с кисточками на ушах сводит с ума покупателей — но за красотой скрывается опасность

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания

Грациозный и загадочный каракал, обитающий в полупустынях Африки и Азии, давно вызывает восхищение у человека. Когда-то его считали священным хранителем гробниц фараонов, а сегодня — многие мечтают завести этого необычного питомца дома. Но за экзотической красотой скрываются сложные вопросы: происхождение породы, характер и даже этическая сторона её разведения.

История появления "домашнего каракала"

Первые опыты одомашнивания каракала связаны с Россией. В 1998 году в Московском зоопарке случайно родился котёнок от дикого каракала и обычной кошки. Но его сочли "несоответствующим стандарту" и усыпили.

Позже селекционеры стали искать идеальную породу для скрещивания — и выбор пал на абиссинскую кошку с похожим окрасом. Так появился гибрид, получивший название "домашний каракал" или каракет. Он унаследовал внешность дикого сородича, но при этом стал более адаптирован к жизни рядом с человеком.

Внешность и особенности

Домашний каракал меньше дикого: рост до 45 см, вес около 13 кг (вместо 20 кг у диких особей). Его визитная карточка — длинные уши с чёрными кисточками, по которым кошку невозможно спутать с другими.

Окрас чаще всего коричнево-рыжий с белыми отметинами на груди. Шерсть короткая, густая и блестящая.

Характер: независимость и охотничьи инстинкты

Несмотря на одомашнивание, каракет остаётся диким в душе. Он активен, любит охотиться, а игрушки для него должны быть максимально приближены к реальной добыче.

Это энергичное и самостоятельное животное, которое не всегда ищет ласки и редко проявляет привязанность, как привычные домашние кошки. Более того, каракеты не умеют мяукать, зато "разговаривают" рычанием и другими необычными звуками.

Жить с каракалом непросто: ему нужно пространство, желательно частный дом с двором. В квартире он может проявлять деструктивное поведение.

Чем кормить каракала

Рацион гибрида значительно отличается от питания обычных кошек. Основу должно составлять мясо, лучше — мелкие птицы или грызуны. Простым сухим кормом ограничиваться нельзя: он не удовлетворит природные потребности животного.

Интересные факты

  • В Древнем Египте каракал считался стражем гробниц фараонов.
  • Название происходит от турецкого "karakulak" — "чёрные уши".
  • В Бразилии каракал известен как "Большая Флоппа".
  • Может прыгать на высоту до 2 метров.

Проблемы разведения

Скрещивание каракалов с абиссинскими кошками связано с серьёзными рисками. Беременность для самки может быть смертельно опасной: котята значительно крупнее обычных, а роды часто сопровождаются осложнениями. Многие малыши не выживают, а у выживших возможны врождённые дефекты.

Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют оставить каракала в дикой природе, где он может жить до 12 лет, а не использовать его ради получения редких и дорогих "домашних рысей".

Цена и этика

Из-за редкости каракет стоит дорого: от 7 до 10 тысяч долларов. Но за этой ценой — страдания животных. Разведение связано с жестоким обращением и лишением диких особей естественной среды обитания.

Красота каракала не должна становиться причиной для его эксплуатации. Ведь куда ценнее видеть это животное свободным, в его родной пустыне или саванне, а не в клетке или квартире.

