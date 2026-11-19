Есть блюда, где простота ингредиентов не повод для пренебрежения, а скорее вызов к точности. Слабосолёный лосось с огурцом из рецепта Mercedes Bar — именно такая история. Здесь нет сложных техник, нет многочасового готовки на плите, но есть один момент, который полностью определяет характер подачи: домашняя засолка рыбы. Магазинный аналог часто уступает по текстуре и глубине вкуса, а процесс её самостоятельного приготовления занимает минимум активного времени — буквально несколько минут работы рук, остальное делает время и крупная морская соль.

Идея интересна в контрасте. С одной стороны — плотный, маслянистый, сдержанно солёный лосось. С другой — хрупкий, водянистый свежесть огурца, нарезанного тонкими лентами. В эту пару добавляются сливки с консервированным хреном, водоросли вакаме и чёрный кунжут. Такое сочетание выглядит ресторанно, но на деле требует лишь аккуратности в нарезке и последовательности в сборке.

Состав на 1 порцию

Свежий лосось — 200 г

Огурец — 70 г

Взбитые сливки — 50 г

Хрен консервированный — 30 г

Водоросли хияше вакаме — 5 г

Крупная морская соль — по вкусу

Оливковое масло — по вкусу

Сок лайма — по вкусу

Салат корн — по вкусу

Чёрный кунжут — по вкусу

Как готовить

Разделать лосось, щедро засыпать крупной морской солью со всех сторон. Оставить на 4 часа. Смыв соли. Переложить филе в холодильник на 2 часа. Нарезать лосось и огурец тонкими ломтиками. Смешать взбитые сливки с консервированным хреном до однородного соуса. Выложить на тарелку лосось и огурец. В центр поместить соус. Украсить салатом корн, чёрным кунжутом и водорослями. Сбрызнуть оливковым маслом и соком лайма.

В рецепте подчёркивается, что именно крупная морская соль необходима для засолки: она растворяется медленнее, что позволяет просолить филе равномернее, без риска пересолить края и оставить середину несолёной. Это важный технический нюанс, который отличает домашний результат от промышленного.

Вместо сливок с хреном в качестве соуса можно рассмотреть использование васаби, но здесь нужна осторожность: васаби значительно острее, и его стоит добавлять небольшими порциями, ориентируясь на свой вкус. Лаймовый сок и оливковое масло в финале добавляют свежесть и лёгкую кислоту, балансируя жирность рыбы и сливочную основу соуса.